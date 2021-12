Andrusiewicz: ministrowie zdrowia i edukacji wyślą do dyrektorów szkół list o szczepieniu dzieci

Do szkół rozesłany zostanie list ministrów zdrowia Adama Niedzielskiego i edukacji i nauki Przemysława Czarnika o szczepieniach dzieci przeciw COVID-19. Szkoły przez dziennik elektroniczny prześlą go do wszystkich rodziców – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia odniósł się w środę podczas briefingu do pytania o duża liczbę dzieci chorych na COVID-19, w tym hospitalizowanych z tego powodu. Pytany był m.in. o to, co zrobić by zachęcić rodziców do szczepień dzieci oraz czy w związku ze skalą zjawiska nie należy wprowadzić ograniczeń edukacyjnych.

"Myślę, że ograniczenia edukacyjne dla niezaszczepionych dzieci to jest - przepraszam za porównanie - wylewanie dziecka z kąpielą. Nie możemy ograniczać dzieciom edukacji dlatego, że rodzice nie zdecydowali się zaszczepić dziecka" - opowiedział Andrusiewicz. Wskazał, na wystosowywane już apele o szczepienie przeciw COVID-19.

"Dzisiaj zostanie podpisany list, zarówno przez ministra Adama Niedzielskiego i ministra Przemysława Czarnka, który zostanie rozesłany do dyrektorów szkół" - poinformował. "Liczymy, że przez dyrektorów szkół zostanie rozesłany w ramach dziennika elektronicznego w wszystkich rodziców" - dodał rzecznik MZ.

"W tym liście jest dosyć jasno wskazane co dają nam szczepienia. Jest dosyć jasno pokazane, ile dzieci w tej chwili choruje na covid, jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu covidu u dzieci oraz jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki" - podał Andrusiewicz.

"To jest jedyna droga. Jedyna droga to apelowanie do rodziców o szczepienie dzieci, na pewno nie jest żadnym rozwiązaniem zamykanie edukacji dla dzieci niezaszczepionych" - zaznaczył.

Rzecznik resortu zdrowia pytany był także, kiedy będzie możliwe w Polsce szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat.

"W tej chwili czekamy na ostateczne potwierdzenie producenta, konsorcjum Pfizer/BioNTech dostawy preparatów do Polski i wielkości tej dostawy. My spodziewamy się, że ta dostawa będzie w granicach 13-15 grudnia, ale tu podkreślam: czekamy na to potwierdzenie i że będzie to dostawa w granicach tego 1 mln 100 tys. dawek szczepionki" - odpowiedział. "Od tego potwierdzenia uzależniamy wysłanie e-skierowań do rodziców dzieci w wieku 5-11 lat" - zaznaczył.

"Biorąc pod uwagę, że mamy mniej więcej 2 mln 700 tys. dzieci, to mniej więcej na połowę, jeśli wszyscy rodzice zechcieliby zaszczepić dzieci, już w grudniu będziemy mieli te dawki" - zapewnił.

"Chcielibyśmy, by przed świętami szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat ruszyły" - podkreślił Andrusiewicz.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Szczepione mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież od 12. roku życia. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia szczepione mogą być szczepione dwoma preparatami firm Pfizer/BioNTech i Moderna

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w ubiegłym tygodniu zatwierdzenie szczepionki opracowanej przez Pfizer/BioNTech dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. U najmłodszych dzieci dawka będzie niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, zalecono podawanie w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.Komisja Europejska musi jeszcze wydać decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie specyfiku do obrotu.