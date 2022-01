Andrusiewicz: najwięcej przypadków omikronu w woj. mazowieckim i pomorskim

Najwięcej przypadków omikronu notujemy w woj. mazowieckim i pomorskim – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 33 przypadki są w woj. mazowieckim, a blisko 20 na Pomorzu. Pozostałe województwa oscylują w granicach do 10 przypadków – dodał.

We wtorek podczas konferencji prasowej Andrusiewicz potwierdził, że w Polsce wykryto 72 przypadki wariantu omikron.

"Najwięcej, 33 przypadki, to są przypadki z woj. mazowieckiego, a blisko 20 przypadków to są przypadki z Pomorza. Pozostałe województwa oscylują w granicach do 10 przypadków" - powiedział.

Zaznaczył, że codziennie w MZ trwają analizy tego, czy obecny wzrost zakażeń w Polsce jest zachwianiem trendu spadkowego, czy może być już odwróceniem tego trendu i przejściem w powolne wzrosty. "Jeszcze za wcześnie, by udzielić tej odpowiedzi" - poinformował.

Rzecznik przyznał, że z dnia na dzień w sekwencjonowaniu przybywa wersji omikron, jednak podkreślił, że "jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, że wprowadzimy od przyszłego tygodnia czy też w okresie dwutygodniowym jakiekolwiek nowe obostrzenia".

"Analizowaliśmy podobny okres roku ubiegłego. Wówczas mieliśmy podobne odchylenia, tzn. notowaliśmy spadki, w okresie świąteczno-noworocznym zaczęliśmy notować wzrosty, które później wyhamowały i powrócił trend spadkowy" - podsumował.