Andrusiewicz: przed końcem stycznia powinniśmy zacząć szczepienia III dawką osób w wieku 12-18 lat

Rekomendacja w sprawie szczepienia III dawką dzieci w wieku 12-18 lat zapadnie w drugiej połowie stycznia. Myślę, że przed końcem stycznia powinniśmy zacząć szczepienia dawką przypominającą – powiedział na poniedziałkowym briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz pytany był o to, kiedy realnie mogłyby się zacząć szczepienia III dawką dzieci powyżej 12 lat.

"Cały czas jest sygnał, że w drugiej połowie stycznia zapadnie decyzja, rekomendacja co do szczepienia III dawką przypominającą dzieci w wieku 12-18 lat. Niedługo zapadnie decyzja. Myślę, że przed końcem stycznia powinniśmy zacząć szczepienia dawką przypominającą" - ocenił rzecznik.

Poinformował, że w Polsce jest zaszczepionych "w granicach 1 mln 100 tys. dzieci i młodzieży" w wieku między 12 a 18 lat.

Andrusiewicz zaapelował też do rodziców o szczepienie dzieci. "Szkoła jest dla każdego - zaszczepionego i niezaszczepionego, ale na pewno, jeśli nasze dzieci nie chcą wracać na naukę zdalną, nie chcą doświadczać nauki hybrydowej, to decyzja jest po stronie rodziców" - podkreślił.

3 grudnia do Europejskiej Agencji Leków wpłynął wniosek firmy Pfizer-BioNTech w zakresie dopuszczenia dawki przypominającej dla młodzieży w wieku 16-18 lat, a 23 grudnia podobny wniosek w sprawie szczepionki dla dzieci od 12 do 15 lat. Decyzją EMA oba te wnioski zostały połączone. Pfizer-BioNTech przedstawił wszystkie wyniki badań zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa trzeciej dawki przypominającej w grupie wiekowej od 12 do 18 lat.