Andrusiewicz przypomina, że podróżujący spoza Schengen powinni okazać test z ostatnich 24 godzin

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że podróżujący spoza strefy Schengen powinni okazać test na SARS-CoV-2 wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin - może on być wykonany za granicą, jeszcze przed przylotem do kraju.

W czwartek w mediach pojawiły się liczne relacje pasażerów przyjeżdżających do kraju, oczekujących w tłumie w długich kolejkach na wykonanie testu na SARS-CoV-2 na stołecznym Lotnisku Chopina. Andrusiewicz pytany o takie sytuację wskazał, że turyści "dokładnie zdają sobie sprawę z tego, jakie obostrzenia obowiązują przy wjeździe do kraju".

"Ten brak chęci testowania za granicą trudno mi powiedzieć, z czego czasem wynika, ale apeluję tutaj o odpowiedzialność osób powracających do kraju czy też powracających z różnego rodzaju wycieczek: szanowni państwo, wprowadziliśmy ten przepis już jakiś czas temu i informowaliśmy dosyć kategorycznie: test w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli wszyscy państwo będą czekać do testowania na lotnisku, logicznym jest, że utworzą się zatory" - powiedział.

Rzecznik podkreślił, że obecnie istnieje zagrożenie zawleczenia do Polski większej liczby przypadków zakażenia wariantem omikron, dlatego nie ma możliwości, by ktokolwiek został zwolniony z wykonania testu. "My, jako osoby przylatujące do Polski, podejmujemy to ryzyko stania niestety w kolejce" - dodał.

Obecnie osoby przybywające do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji podlegają 10-dniowej kwarantannie. Zwolnione są z niej jednak m.in. osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Z kolei podróżni przybywający do Polski z pozostałych kierunków muszą okazać test na COVID-19, wykonany w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku testu. Istnieje także możliwość wykonania testu na niektórych lotniskach w Polsce, przed odprawą graniczną (od 18 grudnia test będzie można wykonać na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy). Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę.