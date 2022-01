Andrusiewicz: w Polsce jest 335 ośrodków terapii środowiskowej

Po raz pierwszy w historii Polski działa w naszym kraju 335 ośrodków terapii środowiskowej – powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przedstawiciele resortu zdrowia byli pytani w Poznaniu o to, co dzieje się z psychiatrią dziecięcą w Polsce, co ostatnio się udało zrobić i co jest w planach.

"Po raz pierwszy w historii Polski działa na terenie naszego kraju 335 ośrodków terapii środowiskowej. Tego nigdy w historii naszego kraju nie było" - powiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Dodał, że chodzi o to, żeby młodzi ludzie trafiali do poradni specjalistycznych i domów środowiskowych, a nie do szpitali psychiatrycznych, "aby potem nie następowała stygmatyzacja".

Andrusiewcz poinformował także, że "z Funduszu Medycznego został rozpisany konkurs na pieniądze na modernizację psychiatrii dziecięcej w Polsce".

"Mamy też zmianę wyceny opieki psychiatrycznej dla dzieci - to jest bardzo ważna rzecz, to był wyraźny głos ze strony środowiska. Mamy infolinię, która działa w tym zakresie, mamy również plan inwestycyjny" - dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.