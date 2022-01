Andrusiewicz: w Polsce zaszczepiono 212 tys. dzieci w wieku 5-11 lat

Mamy zaszczepionych 212 tys. dzieci w wieku 5-11 lat na 336 tys. rejestracji. W ostatnich dniach jednak rejestracja i szczepienia stanęły, więc gorąco apeluję: szczepmy nasze dzieci - powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat rozpoczęły się w Polsce 16 grudnia. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej.

Na wtorkowym briefingu rzecznik MZ zaapelował do rodziców o szczepienie swoich dzieci. "To najskuteczniejsza ochrona przed zakażeniem. Niestety, obserwujemy coraz mniejszą liczbę zamówień szczepionek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ostatniej doby punkty szczepień zamówiły jedynie 9 tysięcy szczepionek dla grupy wiekowej 5-11 lat" - poinformował.

Jak dodał, w Polsce jest teraz 212 tys. zaszczepionych dzieci w wieku 5-11 lat, na 336 tys. rejestracji. "Widzimy, że w ostatnich dniach ta rejestracja i szczepienia stanęły, więc to jest gorący apel" - podkreślił.

"Dla dzieci dość dużym problemem jest samo testowanie (...). Często łatwiej przeboleć ten jeden płacz dziecka w wieku pięciu czy sześciu lat przy szczepieniu, niż testować je raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie. (...) Jeżeli chcemy, by nasze dzieci chodziły do szkoły, by nie były kierowane na kwarantannę - szczepmy nasze dzieci" - powiedział rzecznik MZ.

Andrusiewicz dodał, że jeżeli chodzi o starsze dzieci, w wieku 12-17 lat, to na 2,7 mln dzieci w tej grupie mamy zaszczepionych około 46 proc.

Autorzy: Agata Zbieg, Karol Kostrzewa

agz/ kos/ mir/