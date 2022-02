Andrusiewicz: w przyszłym tygodniu spodziewamy się dostaw szczepionki Novavax

W przyszłym tygodniu spodziewamy się dostaw do Polski szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Novavax - poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Komisja Europejska w grudniu 2021 r. dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax, o nazwie Nuvaxovid, dla osób w wieku od 18 lat. Nuvaxovid to piąta zalecana w UE szczepionka przeciw COVID-19.

O to, kiedy szczepionka dotrze do Polski, pytany był w piątek przez dziennikarzy rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. "Zgodnie z zapowiedziami szczepionka ma dotrzeć w tygodniu między 21 a 25 lutego" - powiedział, dodając, że dostawy są spodziewane w przyszłym tygodniu. Podkreślił, że wtedy również będzie znana decyzja "co do grup ze wskazaniem do przyjęcia tej szczepionki".

"Liczymy, że osoby, które do tej pory były wstrzemięźliwe w ramach procesu szczepień z uwagi na fakt, że miały wątpliwości - choć ich nie powinny mieć - co do szczepionek np. mRNA, to ta szczepionka - stricte białkowa - będzie dla tych osób przesłanką do zaszczepienia się" - powiedział.

Andrusiewicz podkreślił jednocześnie, że każda szczepionka, którą szczepimy się obecnie w Polsce jest bezpieczna i skuteczna.

Rzecznik MZ pytany był też o wątpliwości dyrektorów szpitali odnośnie tego, jak od początku marca mają traktować niezaszczepiony personel. Od 1 marca br. ma wejść w życie obowiązek szczepień medyków i obowiązkowe przedstawianie certyfikatów szczepień przez studentów akademii medycznych, a także niemedycznych pracowników ochrony zdrowia.

Andrusiewicz poinformował, że w poniedziałek na stronie MZ pojawi się jasna interpretacja Ministerstwa w tej sprawie. "Choć nie rozumiem, przyznam, dyrektorów, kierowników placówek medycznych, którzy mają już do czynienia z drugim obowiązkowym szczepieniem, chociażby po szczepieniu na żółtaczkę i przy szczepieniu na żółtaczkę wiedzą, jak postępować z pracownikami, którzy nie są zaszczepieni. Otóż, ci pracownicy są niedopuszczani do opieki nad pacjentem" - zaznaczył.

Wyraził nadzieję, że dyrekcje placówek zachowają się "podobnie". "Lekarze, zespół medyczny, który pracuje na przykład na OIOM-ach czy w hospicjach, po prostu do tych pacjentów z racji bezpieczeństwa nie będzie dopuszczany. Ale to jest sytuacja tożsama z tą, która występuje w przypadku żółtaczki. Tu nikt nie ma wątpliwości" - podkreślił.

Andrusiewicz pytany był również, czy będzie rekomendacja, by testować uczniów powracających do szkół, odparł, że "nie ma zalecenia testowania przed powrotem do szkół".