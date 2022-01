Andrusiewicz: zdecydowaliśmy się przygotować więcej łóżek covidowych na piątą falę pandemii

Na piątą falę pandemii zdecydowaliśmy się przygotować więcej łóżek covidowych. Pewnie będzie to nawet o 15-20 tys. łóżek więcej niż to było dostępne w czwartej fali – mówił we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

"Przygotowujemy zwiększoną bazę szpitalną dla pacjentów covidowych. Przygotowujemy ten bufor, którego nie chcielibyśmy uruchamiać, to jest ostateczność" - oświadczył Andrusiewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, jeżeli "zauważymy, że trend wzrostowy jest stałym trendem, będziemy podejmować decyzje w zakresie obostrzeń", aby łóżka szpitalne nie były zajmowane.

"Musimy być przygotowani na każdą wersję zdarzeń, ale do tej każdej wersji zdarzeń nie chcemy dopuścić" - zaznaczył rzecznik MZ.

Resort zdrowia podał wcześniej we wtorek, że badania potwierdziły 11 670 nowych zakażeń koronawirusem oraz że zmarły 433 osoby z COVID-19. Andrusiewicz w czasie konferencji potwierdził, że w Polsce wykryto 72 przypadki wariantu omikron.