Andruszkiewicz dla "Naszego Dziennika": Prześwietlić finanse unijnych komisarzy

W interesie UE jest to, żeby osoby, które mogły mieć związek z korupcją powinny zniknąć z życia publicznego i zostać poddane karze - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. "Należałoby się także przyjrzeć finansom europosłów, bo wielu z nich prezentują dziwną uległość względem Rosjan czy krajów arabskich" - dodał.

Andruszkiewicz zapytany o to, czy jest zaskoczony faktem, że decyzją belgijskiego wymiaru sprawiedliwości Eva Kaili, Greczynka, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, a wraz z nią kilka innych osób zostało zatrzymanych, a sprawa dotyczy korupcji, odpowiedział: "Trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, gdy od lat otrzymujemy wiele dowodów na to, jak zepsute są unijne elity. Hipokryzja - tym słowem najprościej można określić to, co się dzieje w Brukseli. Są to ludzie z wielkimi słowami na ustach, często pouczają nas czy Węgrów. Wszędzie widzą zagrożenie dla tzw. praworządności. Ignorują jednak demokratyczne wybory Polaków i nie chcą uszanować zapisów naszej Konstytucji. Wobec tego informacje o tym, jak oni łamią prawo, to jedynie puenta tego, o czym mówimy od dawien dawna. To są ludzie, którym nie można ufać".

Dopytywany o to, czy skoro jedno z państw Zatoki Perskiej - prawdopodobnie Katar, skorumpowało unijnych urzędników, to czy np. Rosja mogła pozyskiwać w ten sposób przychylność urzędników, sekretarz stanu w KPRM ocenił, że "istnieje taka obawa".

"W ostatnich latach podejmowano wiele decyzji, które budziły nasz niepokój - choćby oddanie suwerenności energetycznej UE w ręce Rosjan. Uważam, że Unia musi się oczyścić. To w jej interesie jest to, żeby osoby, które mogły mieć związek z korupcją - bez względu na jakim szczeblu do niej doszło - powinny zniknąć z życia publicznego i zostać poddane karze. Korupcja jest straszną chorobą, która trawi państwa czy organizacje międzynarodowe. Trzeba ją wypalić rozgrzanym żelazem. To jest jak szkodliwy wrzód. Ale należałoby się także przyjrzeć finansom europosłów, bo wielu z nich - w tym także ci wybrani z polskich list - prezentują dziwną uległość względem Rosjan czy krajów arabskich" - zwrócił uwagę Andruszkiewicz.

Odnosząc się do zatrzymania wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego powiedział, że "to jest bardzo dobra decyzja". "I to powinien być drogowskaz dla państw członkowskich czy unijnego salonu. Unijne podwórko musi zostać posprzątane. Bo obawiam się, że sprawa jest rozwojowa. I obok wiceprzewodniczącej PE wkrótce kolejne osoby mogą zostać zatrzymane" - wskazał.