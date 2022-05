Andruszkiewicz: Moskwę trzeba ukarać

Dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż osiągnięcie pokoju w Europie. Doprowadzimy do tego tylko wtedy, gdy Moskwa przekona się, że nie opłaca się jej kontynuować wojny – ocenił na łamach wtorkowego „Naszego Dziennika” minister w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział w wywiadzie dla "ND", że Rosja sama dostarczyła tylu dowodów na swoją zbrodniczą politykę, że przekonywanie kogokolwiek do tego, że jej celem jest zagarnięcie całej Europy wydaje się niepotrzebne.

"Jeśli chcemy wygrać pokój dla Europy, a także i całego świata, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja będzie stroną pokonaną. Innego wyjścia nie ma, bo albo dojdzie do porażki Moskwy, albo czeka nas perspektywa kolejnej wojny, i to już niedługo" - stwierdził.