Andruszkiewicz: ponad 2 mln zł na rozwój cyfrowy podlaskich powiatów

Ponad 2 mln zł z programu "Cyfrowy Powiat" trafi do powiatów w województwie podlaskim na rozwój cyfrowy samorządów - mówił w środę w Siemiatyczach sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz

Andruszkiewicz w środę w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach wręczył symboliczny czek na ponad 130 tys. zł staroście siemiatyckiemu w ramach programu "Cyfrowy Powiat".

Mówił podczas konferencji, że do KPRM wpływało wiele próśb od samorządowców, o innowacyjne rozwiązania. Podkreślił, że urzędy, szkoły i jednostki podległe starostwom chcą być innowacyjne, korzystać z nowoczesnego sprzętu i szybkiego internetu.

"+Cyfrowy Powiat+ to już kolejny po +Cyfrowej Gminie+ program wsparcia w rozwoju cyfrowym dla samorządów. Łączna kwota dofinansowania to blisko 64 miliony złotych. Natomiast, co mnie bardzo cieszy powiaty z województwa podlaskiego otrzymają łącznie ponad 2 mln zł" - mówił cytowany w komunikacie przesłanym mediom Andruszkiewicz.

"Cyfrowy Powiat" to - jak podaje w komunikacie KPRM - konkurs grantowy dedykowany powiatom. Powiaty mogą wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tys. zł do 350 tys. zł. Wnioski można składać do 11 września 2022 roku.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, a także na szkolenia z obszaru cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych usług cyfrowych. Dzięki pozyskanym środkom można też zapewnić cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych.

Jak informuje KPRM, program "Cyfrowy Powiat" finansowany jest w funduszy unijnych ze środków REACT-EU, czyli dodatkowej puli pieniędzy przyznanej z UE.