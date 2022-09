Andrychów: Naprawa kotła w elektrociepłowni; część odbiorców bez ciepła

Rozpoczęła się naprawa kotła węglowego, który uległ awarii w komunalnej elektrociepłowni w Andrychowie (Małopolskie) – dowiedziała się w czwartek PAP od burmistrza Tomasza Żaka. Przez dwa tygodnie do odbiorców nie będzie docierała ciepła woda i para.

"Doszło do awarii pieca węglowego. Wystąpiły pęknięcia na jego sklepieniu. Musimy błyskawicznie to naprawić, żeby w sezonie zimowym nie wystąpiły kłopoty, które sprawią, iż mieszkańcy zostaliby pozbawieni dostaw ciepła. Dlatego podjęliśmy decyzję o czasowym wyłączeniu. Naprawa potrwa około 10 dni roboczych" - powiedział samorządowiec.

Jak wyjaśnił, kocioł jest już schładzany. W poniedziałek rozpocznie się zasadnicza część prac. Naprawa potrwa do 26 września. Później kocioł będzie stopniowo rozgrzewany; co parę godzin podnoszona będzie temperatura. "Dlatego to tak długo potrwa" - wskazał Żak.

Burmistrz poinformował PAP, że od czwartku do części mieszkańców Andrychowa nie dociera ciepła woda. To około 2 tys. osób. Pary nie otrzymuje kilka zakładów pracy, które musiały zrobić z tego powodu przestój technologiczny. Do 30 września nieczynna jest także miejska kryta pływalnia.

W Andrychowie mieszka ponad 20,5 tys. mieszkańców.