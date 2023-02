Andrzej Duda: będę przekonywał Joe Bidena do zwiększenia liczby żołnierzy i sprzętu

Będę przekonywał prezydenta USA Joe Bidena do zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy i składowanego w Polsce sprzętu – zapowiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda podkreślił w TVP Info, że temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej zamierza poruszyć podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie w rozmowach w cztery oczy i na spotkaniach obu delegacji. "Nie tylko w czasie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, ale przede wszystkim podczas jego wizyty u nas w Pałacu Prezydenckim" - zapowiedział.

"My mamy już dzisiaj bazy i mamy już sprzęt, ale uważam, że powinno być go więcej. Będę do tego też przekonywał prezydenta Joe Bidena" - powiedział Duda w czwartek w TVP Info.

Twierdząco odpowiedział na pytanie, czy zamierza przekonywać do tego także przywódców Francji i Niemiec podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Prezydent wyraził przekonanie, że wystąpienie Joe Bidena w Warszawie "z całą pewnością będzie miało wymiar światowy" i będzie miało znaczenie "dla budowania systemu naszego bezpieczeństwa".