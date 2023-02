Andrzej Duda do prezydenta USA: pana obecność w Warszawie dowodem siły i znaczenia sojuszu polsko-amerykańskiego

Wspaniale było gościć pana ponownie w Polsce; pana obecność w Warszawie w tym czasie to dowód siły i znaczenia sojuszu polsko-amerykańskiego - napisał w środę prezydent Andrzej Duda zwracając się do prezydenta USA Joe Bidena.

Prezydent USA zakończył w środę po południu wizytę w Polsce. Do Polski przybył w poniedziałek wieczorem. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; wygłosił też przemówienie do narodu polskiego. W środę Biden wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki.

"Panie Prezydencie Joe Bidenie, wspaniale było gościć pana kolejny raz w Polsce. Pana obecność w Warszawie w tym czasie, to dowód na siłę i znaczenie polsko-amerykańskiego sojuszu" - napisał w środę wieczorem Andrzej Duda na Twitterze.

Wpis prezydenta został zamieszczony w języku angielskim.

W kolejnym wpisie Andrzej Duda podkreślił, że szczyt liderów B9 w Warszawie z udziałem prezydenta USA Joe Bidena i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga "pokazał, że nasz region jest bezpieczny dzięki sile i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego"