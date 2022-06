Andrzej Duda na szczycie Inicjatywy Trójmorza będzie mówił o grożącej światu klęsce głodu

Na szczycie Trójmorza w Rydze, który odbywać się będzie w kontekście sytuacji na Ukrainie, prezydent Andrzej Duda będzie mówił o grożącej światu klęsce głodu - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Szczyt odbywać się będzie w kontekście ukraińskim. Prezydent będzie bardzo dużo mówił o grożącej światu klęsce głodu i kryzysie żywnościowym - przekazał Jakub Kumoch.

Państwa Trójmorza, jak sama nazwa wskazuje, mają trzy morza, więc są w stanie w dużej mierze wspomóc Ukrainę w eksporcie jej zbóż - podkreślił

Będą dzisiaj omawiane bardzo różne warianty w jaki sposób powinna być związana z Trójmorzem, a tutaj jest cały rynek idei - dodał.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek (20 czerwca) rozpocznie wizytę na Łotwie, gdzie weźmie udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza, a we wtorek natomiast odwiedzi Polski Kontyngent Wojskowy, który w tym kraju wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Przed wylotem do Rygi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślał, że szczyt odbywać się będzie w kontekście ukraińskim. "Prezydent będzie bardzo dużo mówił o grożącej światu klęsce głodu i kryzysie żywnościowym" - przekazał.

Prezydent @AndrzejDuda udaje się do #Ryga, gdzie weźmie udział w Szczycie Inicjatywy Trójmorza #3SI, na którym podjęty zostanie temat relacji Trójmorza z Ukrainą, przeciwdziałania klęsce głodu oraz nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. pic.twitter.com/JD3LqdFQGJ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 20, 2022

"Państwa Trójmorza, jak sama nazwa wskazuje, mają trzy morza, więc są w stanie w dużej mierze wspomóc Ukrainę w eksporcie jej zbóż" - podkreślał Kumoch.

Wskazał, że ważnym tematem szczytu będzie rola Ukrainy w Trójmorzu. "Do tej pory bardzo często podkreślano, że Trójmorze jest zasadniczo inicjatywą dla państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast wszyscy widzimy, co się dzieje - moment jest historyczny, Ukraina otrzyma - jestem co do tego przekonany, pewien, wierzę w to - status kandydata do członkostwa Unii Europejskiej" - mówił.

Jutro w Rydze - Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Dla @prezydentpl @AndrzejDuda będzie to jeszcze jedna okazja by rozmawiać o przeciwdziałaniu klęsce głodu grożącej światu wskutek działań Rosji oraz by jeszcze raz podjąć kwestię statusu kandydata do UE dla Ukrainy 🇺🇦. 1/2 — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 19, 2022

"Będą dzisiaj omawiane bardzo różne warianty w jaki sposób powinna być związana z Trójmorzem, a tutaj jest cały rynek idei" - dodał szef prezydenckiego BPM.

Pytany, o czym świadczy obecność podczas szczytu w Rydze przedstawicieli takich państw jak USA czy Japonia, które nie należą do inicjatywy. "Trójmorze ma również, poza państwami członkowskimi czy uczestniczącymi w Trójmorzu, państwa czy rządy partnerskie i to, że Niemcy czy Stany Zjednoczone, a teraz Japonia, Komisja Europejska, uczestniczą w pewnym stopniu w inicjatywach Trójmorza - to pokazuje w jaki sposób ta inicjatywa odniosła sukces" - mówił Kumoch.

Znaczna część obrad poświęcona będzie też bezpieczeństwu surowcowemu oraz realizacji projektów Trójmorza. Prezydent Duda planuje również spotkania dwustronne https://t.co/wI06htw5ev. z prezydentami Austrii 🇦🇹 i Niemiec 🇩🇪. 2/2 — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 19, 2022

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.