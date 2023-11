Andrzej Duda nie zawaha się wetować ustaw. Właśnie ostrzegł nowy Sejm

Nie zgodzę się na obchodzenie czy naginanie prawa. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne, czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta, czy Trybunału Konstytucyjnego - powiedział w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda, w orędziu wygłoszonym podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, podkreślił, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany".

"Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego" - podkreślił Duda.

Zwracając się do wszystkich formacji politycznych prezydent zastrzegł, że "ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych".

"Nie zgodzę się na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta" - oświadczył również prezydent. Przypomniał, że pozostało mu zaledwie 20 miesięcy urzędowania. "Nie robię tego i nie będę robił dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie" - zadeklarował Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że będzie "stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat". Dodał, że "wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne - 500, a już wkrótce 800 plus, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych - muszą zostać utrzymane".

"To było dobrych osiem lat dla Polski i Polaków. To było dobrych osiem lat z bilansem dodatnim, w których mimo dramatycznie trudnych wyzwań - takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę - udało się utrzymać stabilność systemu finansowego naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy" - powiedział prezydent.