Andrzej Duda o zagrożeniu Polaków w Izraelu

- Żaden Polak nie ucierpiał w dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael - podkreślił prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Polsat News. Zaapelował, by w tym momencie wstrzymać się przed wyjazdami do Izraela.

- Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał, nie ma takich informacji, by jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael - powiedział Andrzej Duda.

Według informacji prerezydenta Dudy w Izraelu są niemałe grupy Polaków. - Są grupy polskie na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setkach - wskazał Andrzej Duda.

- W tym momencie należy się wstrzymać przed wyjazdami do Izraela i to absolutny apel jest. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, a przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk i ataków - wyjasnił prezydent Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że polskie służby dyplomatyczne, konsularne robią wszystko, co w ich mocy, żeby ustalić miejsce obecności wszystkich polskich obywateli w miarę możliwości. Prowadzone są rozmowy, w jaki sposób doprowadzić do tego, by obywatele nasi znaleźli się z powrotem w Polsce.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego. Ze Strefy Gazy wystrzelono około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się ze Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich, zabijając co najmniej 300 osób.

W niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że co najmniej 313 Palestyńczyków zostało od soboty zabitych, a blisko 2 tys. odniosło obrażenia w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy.