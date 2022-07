Andrzej Duda: polsko-litewskie prezydenckie konsultacje nad Bałtykiem zyskują nowy, symboliczny wymiar

Po wyrażeniu przez Polskę i Litwę zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do NATO, polsko-litewskie prezydenckie konsultacje nad Bałtykiem zyskują nowy, symboliczny wymiar - podkreślił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Na Helu trwają konsultacje przywódców Polski i Litwy.

"Po wyrażeniu przez Polskę i Litwę zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do NATO, polsko-litewskie prezydenckie konsultacje nad Bałtykiem zyskują nowy, symboliczny wymiar. #WeAreNATO #StrongerTogether" - napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze Andrzej Duda.

W piątek w Porcie Wojennym w Gdyni prezydent podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Wcześniej, w ubiegłą w środę, ustawy przyjął Senat, a Sejm uchwalił je 7 lipca. Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Szwecja i Finlandia w połowie maja złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich w skład NATO. Na początku lipca ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Jak informowała prezydencka kancelaria, tematy odbywających się w poniedziałek i wtorek konsultacji przywódców Polski i Litwy - Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy - na Helu to: sytuacja na Ukrainie i Białorusi, polityka energetyczna i stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa, a także obecny stan sankcji unijnych przeciwko Rosji.

Spotkanie Dudy i Nausedy zostało zaplanowane podczas niedawnej wizyty obu przywódców w rejonie tzw. przesmyku suwalskiego. Rozmowy prezydentów zaplanowano w formule w cztery oczy.