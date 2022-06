Andrzej Duda: suwerenna RP sprosta wyzwaniom, przed którymi stajemy

Suwerenna Rzeczpospolita sprosta bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stajemy - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej". Jak dodał, będzie to wymagało wielkiego wysiłku i roztropności, aktywnego udziału patriotycznych elit i świadomych obywateli.

List od prezydenta Dudy do uczestników, odbywającego się w Spale (woj. łódzkie), XVII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej odczytał prof. Andrzej Waśko.

Prezydent RP podziękował w liście klubom "GP" za spotkanie oraz podjęcie refleksji i dyskusji nad zagadnieniami najważniejszymi dla bezpieczeństwa Polski w czasie, w którym w naszym regionie i całej Europie rozgrywają się wydarzenia o żywotnym znaczeniu dla kraju.

Zaznaczył, że wojna w obronie niepodległości Ukrainy, która padła ofiarą barbarzyńskiej agresji ze strony Rosji głęboko wstrząsnęła opinią publiczną we wszystkich krajach wolnego świata.

"Pod wpływem wiadomości płynących ze wschodu, społeczeństwa UE i całego kręgu cywilizcji euroatlantyckiej spontanicznie zajęły stanowisko solidarne z narodem ukraińskim. Uświadomiły też sobie wagę wspólnego bezpieczeństwa, którego fundamentem jest Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi" - napisał Duda.

Wskazał przy tym, że ta zmiana nastawienia społecznego nie wszędzie znalazła pełne zrozumienie i odzwierciedlenie w decyzjach rządzących. Elity polityczne wielu ważnych zachodnich partnerów - jak zwrócił uwagę prezydent RP - wciąż z oporem przyjmują do wiadomości konieczność rewizji dotychczasowej strategii międzynarodowej.

"W tym kontekście przykład Polski odgrywa ogromnie istotną rolę. Historia dowiodła, że mieliśmy rację, przestrzegając Zachód przed naiwnym podejściem do deklaracji władz rosyjskich i współpracy zwłaszcza ekonomicznej. Dzięki dalekowzrocznym decyzjom podjętym przez prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, państwo polskie jest dzisiaj o krok od uzyskania niezależności w zakresie dostępu do strategicznych zasobów gazu i ropy" - podkreślił.

Duda dodał, że Polska jest również samowystarczalna w dziedzinie gospodarki żywnościowej, a także może eksportować za granicę znaczne nadwyżki produkcji.

"Bliska, aktywna i lojalna współpraca w ramach NATO daje nam także pewność, że terytorium naszego państwa nie jest zagrożona atakiem nieprzyjaciela. Wreszcie postawa Polaków, którzy bez chwili wahania zaangażowali się w pomoc milionom uchodźców wojennych z Ukrainy, udzielając im schronienia we własnych domach, to powód do dumy, ale przede wszystkim świadectwo, że nasz naród jest zjednoczony" - zaznaczył.

To - według prezydenta - umacnia przekonanie, że suwerenna Rzeczpospolita sprosta bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stajemy.

"Będzie to wymagało wielkiego wysiłku i roztropności, aktywnego udziału patriotycznych elit i świadomych obywateli. Ale mocno wierzę, że nam się uda i z trwającego geopolitycznego przesilenia Polska wyjdzie nie tylko obronną ręka, lecz także silniejsza niż dotąd. Zyskując nowe możliwości oraz lepszą pozycję w relacjach europejskich i światowych" - przekonywał.

Duda życzył uczestnikom obrad inspiracji do dalszej służby dla dobra wspólnego, wolnego narodu i niepodległej ojczyzny.