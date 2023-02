Andrzej Duda: wystąpienie amerykańskiego prezydenta będzie miało istotny wymiar historyczny

Wystąpienie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena będzie miało istotny wymiar historyczny; będzie ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy - wskazał w sobotę prezydent Andrzej Duda. Dodał, że fundamentalne znaczenie ma to, iż będzie wygłoszone z Warszawy.

Prezydent Joe Biden we wtorek w Warszawie spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki - zapowiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby.

Prezydent Andrzej Duda podczas sobotniej konferencji prasowej po powrocie z Monachium, pytany czego oczekuje po przyszłotygodniowym wystąpieniu prezydenta USA w Polsce zwrócił uwagę, że "są różne sygnały w kuluarach przygotowań do szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki i obecności amerykańskiego prezydenta w Polsce oraz jego wystąpienia w Warszawie".

"Wszystko wskazuje na to, że po pierwsze będzie to wystąpienie, które będzie miało istotny wymiar historyczny" - zaznaczył. Dodał, że "z całą pewnością będzie to wystąpienie, które będzie miało istotny wymiar, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy i świata". Według prezydenta Andrzej Dudy bardzo ważne jest to, iż będzie ono wygłoszone z Warszawy. "To ma dla nas fundamentalne znaczenie" - stwierdził.

Wyraził zadowolenie, że to fundamentalne wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, "głowy najsilniejszego państwa na świecie, największego mocarstwa, które dysponuje największą armią i największą potęgą militarną, będzie wygłaszane w tych trudnych czasach właśnie stąd, z Warszawy".

"Tutaj będą stały stopy prezydenta Stanów Zjednoczonych i stąd będzie mówił o wolności, o bezpieczeństwie, o gwarancjach tego bezpieczeństwa - bo sądzę, że takich treści po tym wystąpieniu można się spodziewać" - ocenił.

Jak powiedział, oczekuje tego, co szczegółowo powie prezydent Joe Biden. "To jest bardzo ważne w samej sferze symbolicznej, tego miejsca, z którego to wystąpienie jest wygłaszane, ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszej części Europy, naszego prestiżu" - stwierdził prezydent Andrzej Duda.