Andrzej Rozenek odwołany z funkcji wiceszefa sejmowej komisji obrony; zastąpił go Marcin Kulasek

Sejmowa komisja obrony narodowej odwołała w środę Andrzeja Rozenka (PPS) z funkcji wiceszefa komisji; na jego miejsce powołano Marcina Kulaska (Lewica).

Szef komisji obrony Michał Jach (PiS) poinformował na koniec środowych obrad komisji, że wpłynął do niego wniosek o odwołanie Rozenka z funkcji wiceszefa podpisany m.in. przez posła Pawła Krutula (Lewica).

Przed głosowaniem Rozenek podkreślił, że nie zna uzasadnienia tego wniosku. Jego zdaniem jednak, od strony formalnej jest on chybiony. Dodał, że to posłowie powinni go ocenić od strony merytorycznej, czy nadaje się do tej funkcji, czy należycie wypełniał swoje obowiązki. Jednocześnie zwrócił się odrzucenie wniosku o jego odwołanie.

Cezary Grabarczyk (KO), uznał, że głosowanie nad odwołaniem Rozenka należy odłożyć do czasu uzyskania opinii Prezydium Sejmu w tej sprawie. Michał Jach zauważył, że taka opinia nie jest konieczna. Poddał jednak wniosek posła KO pod głosowanie; nie uzyskał on większości.

Ostatecznie za odwołaniem posła PPS z funkcji wiceszefa komisji było 19 posłów, 14 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

W miejsce Rozenka posłowie powołali Marcina Kulaska: za jego kandydaturą było 27 posłów, nikt nie był przeciw, 4 posłów wstrzymało się od głosu.

Rozenek podziękował Michałowi Jachowi oraz posłom komisji za dobrą współpracę i zadeklarował, że w dalszym ciągu będzie służył swoją osobą.

Na początku obecnej kadencji z rekomendacji Lewicy członkami sejmowej Komisji Obrony Narodowej zostali Monika Pawłowska, Paweł Krutul, Robert Obaz i Andrzej Rozenek. Rozenek został jej wiceprzewodniczącym. W marcu ub.r. z klubu odeszła najpierw do Porozumienia, a potem do PiS Pawłowska, a w grudniu ub.r. Rozenek wraz z grupą innych parlamentarzystów Lewicy powołał koło PPS, więc z początkowej czwórki posłów Lewicy w komisji zostało już tylko dwóch. W połowie stycznia do komisji dołączył decyzją Sejmu sekretarz generalny Nowej Lewicy, poseł Marcin Kulasek.