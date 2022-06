Andrzej Sośnierz usunięty z Porozumienia

Od dzisiaj poseł Andrzej Sośnierz nie ma nic wspólnego z Porozumieniem; nie ma zgody na to, aby członkowie Porozumienia w jakikolwiek sposób wspierali działania rządu PiS - oświadczyli w środę wiceszefowa ugrupowania Magdalena Sroka oraz rzecznik klubu Jan Strzeżek.

Premier Mateusz Morawiecki wcześniej w środę poinformował, że "po wielu rozmowach merytorycznych, po wielu rozmowach programowych o bardzo konkretnych sprawach, o bardzo wielu tematach, które nurtują Polaków, ekonomicznych, społecznych, politycznych, doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu". Ma ona zajmować ma się "szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej". Jednym z członków sejmowego koła Polskie Sprawy jest Andrzej Sośnierz, który był jednocześnie w partii Porozumienie.

W środę zebrało się prezydium zarządu krajowego Porozumienia; po zakończeniu spotkania wiceszefowa ugrupowania, rzeczniczka partii Magdalena Sroka poinformowała, że podjęto decyzję, aby "wykreślić z członkostwa w Porozumieniu Andrzeja Sośnierza, który jak się dowiadujemy, będzie wspierał rząd PiS". "Nie ma zgody na to, aby członkowie Porozumienia w jakikolwiek sposób wspierali działania rządu PiS" - podkreśliła.

Rzecznik koła Porozumienie Jan Strzeżek dodał, że wniosek o usunięcie Sośnierza złożył prezes ugrupowania Jarosław Gowin. "Uchwała prezydium zarządu krajowego została podjęta jednogłośnie. Wszyscy członkowie prezydium powiedzieli wprost: nie ma jakiejkolwiek zgody na współpracę z PiS" - relacjonował Strzeżek.

"Dzisiaj poseł Andrzej Sośnierz zdecydował się, że w ramach koła Polskie Sprawy, jako dotychczas jeszcze poseł Porozumienia, chce wspierać rząd PiS. Mogło się to skończyć w jeden sposób, został wyrzucony. Każdy ktokolwiek z Porozumienia chciałby popierać rząd PiS również zostanie wyrzucony" - ostrzegł Strzeżek.

"Od dzisiaj poseł Andrzej Sośnierz nie ma absolutnie nic wspólnego z Porozumieniem. Nie chcemy w Porozumieniu ludzi, którzy chcą wspierać rząd PiS, nie ma na to kompletnie zgody, ani Jarosława Gowina, ani prezydium Porozumienia" - dodał.

Andrzej Sośnierz pod koniec kwietnia ubiegłego roku odszedł z klubu parlamentarnego PiS, pozostając jednak członkiem koalicyjnego wówczas Porozumienia Jarosława Gowina. Wraz z posłami związanymi wcześniej z Kukiz'15: Agnieszką Ścigaj i Pawłem Szramką założyli koło poselskie "Polskie Sprawy", do którego później dołączył jeszcze Zbigniew Girzyński. Po środowej informacji o podpisaniu porozumienia z PiS, poseł Szramka poinformował, że zrezygnował z członkostwa w tym kole i ogłosił, że zostanie posłem niezrzeszonym. "Liczyłem na to, że potoczy się to zupełnie inaczej" - napisał poseł na Twitterze.