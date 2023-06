Anita Czerwińska: ustawa o zatrudnieniu socjalnym stała się jednym z kamieni węgielnych polityki społecznej

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stała się też jednym z kamieni węgielnych systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce – powiedziała we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska podczas 7. Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej zorganizowano z okazji 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Podczas uroczystości w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wręczono także odznaki Primus in Agendo.

"Rok 2023 to rok szczególny w ekonomii społecznej. To pierwszy rok wdrażania ustawy o ekonomii społecznej, tej swoistej mapy drogowej dla wszystkich instytucji, które tworzą ten sektor i system jego wsparcia" - powiedziała wiceminister, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

Wskazała, że dzięki uchwaleniu ustawy możliwe było uruchomienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w wysokości 200 mln zł.

"Dofinansowanie otrzymało 550 podmiotów ekonomii społecznej, wyniki publikujemy na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej. Przed nami kolejny, drugi nabór wniosków, który zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu" - zapowiedziała wiceminister.

Podkreśliła, że jubileusz 20-lecia uchwalenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym spina klamrą 20 lat doświadczeń z jej wdrażania.

"Dzięki powołaniu do życia Centrów i Klubów Integracji Społecznej ustawa realnie odmieniła losy wielu osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Stała się też jednym z kamieni węgielnych systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce" - powiedziała Czerwińska.

Poinformowała, że trwają pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, jak premia społeczna z alokacją 300 mln zł. "Będziemy nagradzać te samorządy, które zlecają usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej" - powiedziała wiceminister.

Dodała, że istotą ekonomii społecznej jest przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym tych, którym powiodło się gorzej i znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Pogratulowała uhonorowanym odznaką Primus in Agendo za wkład w rozwój sektora ekonomii społecznej.

W imieniu laureatów głos zabrał przewodniczący działającej przy resorcie Rady Zatrudnienia Socjalnego ks. Stanisław Słowik. "To, co się rodzi w naszych sercach, to poczucie wdzięczności, bo ten wieloletni wysiłek został dzisiaj zauważony i doceniony za co bardzo serdecznie dziękujemy" - powiedział.

"Tym wyróżnieniem pani minister w jakiejś mierze kreuje peleton ekonomii społecznej. (...) Dlatego używam tego porównania, bo chcę podkreślić, że ten peleton nie byłby sobą i nie miałby tego dorobku, gdyby nie całe rzesze stojących za nami" - zaznaczył ks. Słowik.

Odznaki Primus in Agendo są wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć i innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Odznaczenie otrzymali: Paulina Chodyra, Justyna Czernij-Jezierska, Bożena Jabłońska, Małgorzata Kowalska, Agata Ługowska, Cezary Miżejewski, Andrzej Radniecki, Justyna Rozbicka-Stanisławska, Barbara Sadowska, ks. dr Stanisław Słowik, Aneta Stachowicz, Alicja Wasilewska, dr Paweł Wiśniewski i Ewa Żmuda.