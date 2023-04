Anna Moskwa: naszym celem są jak najmniejsze różnice między małymi a dużymi miastami (aktualizacja)

Naszym celem są jak najmniejsze różnice między życiem w małych, a życiem w dużych miastach - oświadczyła w niedzielę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas spotkania z mieszkańcami Tarnowa. Jak dodała, rząd przeznacza środki na zrównoważony rozwój całej Polski.

W niedzielę Anna Moskwa wzięła udział w otwartym spotkaniu "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna" w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Jak podkreśliła, dla rządu tak samo ważne są inwestycje w dużych aglomeracjach, jak i w średnich oraz małych miastach, miejscowościach i wioskach.

"Żeby tak samo można było skorzystać z infrastruktury sportowej w Tarnowie, żeby tak samo można było wypocząć w małych miejscowościach w parkach, żeby można było znaleźć pracę w tych miejscach, żeby można było skorzystać ze służby zdrowia w tych mniejszych miejscowościach. Żeby było jak najmniej różnic. A mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że tak samo żyje się w dużym mieście, jak i w średnim, i małym mieście. I to jest nasz cel" - oświadczyła minister klimatu i środowiska.

Jak dodała, w ramach jego realizacji "mamy wybudowane 2,5 tysiąca kilometrów dróg, a 1,2 tysiąca kilometrów jest w budowie" i - zaznaczyła - w większości są to drogi lokalne, o które najczęściej pytają się mieszkańcy. "Mamy też trzy razy więcej miejsc w żłobkach" - dodała, podając te przykłady jako dowody na zmniejszanie różnic między jakością życia w małych i dużych miejscowościach.

Podkreśliła również, że rządowi udało się zmniejszyć lukę VAT, dzięki czemu są środki w budżecie. "Można je przeznaczyć na duże miasta i rozwój aglomeracji, ale można też je przeznaczyć na zrównoważony rozwój całej Polski. I taką decyzję podjęliśmy" - zwróciła uwagę. "Mała społeczność, rozwój małych społeczności, druga część naszego programu, która jest, była i będzie - to wspieranie najuboższych" - podkreśliła Anna Moskwa.

Nawiązując do sytuacji gospodarczej i wprowadzonych programów wsparcia, zapewniła, że rząd reaguje dynamicznie, obserwując ceny surowców i potrzeby Polaków. "Jesteśmy w stanie te rozwiązania przygotowywać szybko, pozytywnie przegłosowywać, szybko konsultować, szybko, ale dobrze, a też, jeżeli trzeba, to zmieniać" - zapewniła.

Powiedziała również, że obietnicą na kolejne lata jest ciężka praca i konsultowanie ze społeczeństwem wszystkich pomysłów, rozwiązań, problemów, otwartość, również na krytykę - podkreśliła.

Obecny na spotkaniu w Tarnowie wicemarszałek małopolski Józef Gawron ocenił, że za sprawą takiej polityki rządowej "Małopolska rozwija się bardzo dynamicznie". "Jesteśmy pięknym województwem, ale żeby to piękno wyeksponować, potrzebne są środki na różne inwestycje, chociażby na ścieżki rowerowe" - zaznaczył. Starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek dodał, że takich inwestycji w jego powiecie, jakie obecnie są realizowane na tym niewielkim obszarze dzięki programom rządowym, "do tej pory w historii nie było".

"Jesteśmy jako samorząd po to, żeby służyć mieszkańcom. Ale my musimy mieć partnera. To musi być dialog i symbioza, nie może być tak, że rząd swoje, samorząd swoje. Nie może być tak, że my jako samorządowcy mamy problem i nie wiemy, jak go rozwiązać" - mówił na spotkaniu Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. "Naprawdę mamy partnera, z którym współpracujemy" - dodał.