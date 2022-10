Antoni Macierewicz wspomina Ludwika Dorna: zawsze bardzo dobrze się rozumieliśmy

Zawsze bardzo dobrze się rozumieliśmy, w naszych relacjach to przede wszystkim dyskusje polityczno-społeczne były najważniejsze i one zapadły w mojej pamięci najgłębiej - powiedział PAP.PL poseł PiS Antoni Macierewicz o Ludwiku Dornie, który odszedł 7 kwietnia 2022 r.

Antoni Macierewicz, przywołując wspomnienie o zmarłym Ludwiku Dornie powiedział, że był on człowiekiem, który "bardzo intensywnie, głęboko, poszukiwał swojej drogi życia". "W naszych relacjach to przede wszystkim dyskusje polityczno-społeczne były najważniejsze i one zapadły w mojej pamięci najgłębiej" - podkreślił poseł PiS.

W liceum Dorn zaangażował się w działalność harcerską w szeregach "Czarnej Jedynki". "Poznaliśmy się na obozie harcerskim w górach dlatego, chociaż nasze współdziałanie miało charakter także polityczny, to jednak źródłem zawsze było harcerstwo i zawsze dla mnie Ludwik był przede wszystkim harcerzem" - powiedział Macierewicz, który współpracował z Dornem w ramach opozycji antykomunistycznej.

Dorn wraz z innymi członkami harcerskiej "Czarnej Jedynki" był działaczem powstałego w 1976 r. Komitetu Obrony Robotników. W 1977 r. współzakładał opozycyjne pismo "Głos".

"Głównym naszym działaniem w kierunku politycznym było wsparcie dla robotników, później założenie Komitetu Obrony Robotników, później założenie pisma +Głos+ i działania z tym wszystkim związane" - wspominał Macierewicz.

"Myślę, że zawsze bardzo dobrze się rozumieliśmy, podejmowaliśmy bliskie działania i jak to bywa wśród harcerzy - razem walczyliśmy" - dodał.

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 w Warszawie. Był absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W PRL-u działał jako opozycjonista, współpracował między innymi z KOR. Ludwik Dorn był posłem III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 2007 roku został marszałkiem Sejmu.

Dorn zmarł 7 kwietnia 2022 roku.

