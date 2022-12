Antoni Macierewicz zapowiedział działanie prawne wobec portalu Onet

W związku z kłamliwą informacją opublikowaną przez portal Onet jakobym w 2006 r. nadzorował działanie Komisji ds. Likwidacji WSI informuję, że podejmuję działanie prawne celem wyciągnięcia konsekwencji wobec portalu - zapowiedział poseł PiS Antoni Macierewicz.

"W związku z kłamliwą informacją opublikowaną w dniu wczorajszym przez portal Onet jakobym w 2006 r. nadzorował działanie Komisji ds. Likwidacji WSI informuję, że podejmuję działanie prawne celem wyciągnięcia konsekwencji wobec portalu Onet za świadome upowszechnianie nieprawdy" - napisał Macierewicz w sobotę na Twitterze.

Chodzi o artykuł pt. "Kulisy działania szpiega w warszawskim ratuszu. +Był coraz bardziej sfrustrowany+".

W tekście napisano, że "na początku grudnia reporterzy programu +Czarno na białym+ ujawnili, że Tomasz L. był także członkiem komisji ds. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, powołanej w lipcu 2006 r. Jej prace nadzorował ówczesny wiceminister obrony narodowej Antoni Macierewicz, odpowiedzialny za weryfikację i likwidację WSI".

W grudniu doniesienia TVN24 komentował na Twitterze Sławomir Cenckiewicz, który był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej ds. WSI. "Nie znałem Tomasza L. Do komisji likwidacyjnej ds WSI powołał go min. Sikorski i wtedy go poznałem, nigdy nie utrzymywałem z nim relacji" - napisał. Cenckiewicz dodał, że rola Tomasza L. w komisji likwidacyjnej "była marginalna i dostęp do wiedzy miał ograniczony co potwierdzają dokumenty".