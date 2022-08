Antoni Piechniczek otrzyma nagrodę Lux ex Silesia

Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, urodzony w Chorzowie Antoni Piechniczek, otrzyma tegoroczną nagrodę Lux ex Silesia (Światło ze Śląska). Przyznawana jest ona osobom ukazującym swoją działalnością wartości moralne i wnoszącym trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

Jak przekazał w środę rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Tomasz Wojtal, informację o tegorocznym laureacie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przekazał na zakończenie Mszy św. w uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji i metropolii górnośląskiej. Abp Skworc zaznaczył, że Piechniczek jest pierwszym sportowcem w gronie wyróżnionych.

"Przeszedł wszystkie szczeble kariery sportowej - od maleńkiego kibica po piłkarza, przez trenera po selekcjonera. 40 lat temu jako selekcjoner doprowadził polską drużynę na Mistrzostwach Świata do trzeciego miejsca. Sukcesów pan Antoni ma wiele. Poza tym cieszy się dobrą opinią, szlachetny człowiek" - mówił arcybiskup.

Sam Piechniczek w odpowiedzi na informację o wyróżnieniu w liście do arcybiskupa katowickiego wyraził pokorę i wewnętrzną radość, a także poczucie zaszczycenia go wyróżnieniem. Zaznaczył, że kultura fizyczna, a piłka nożna szczególnie, odgrywały w życiu społecznym Śląska olbrzymią rolę.

"Miałem to szczęście, że urodziłem się w Hajdukach Wielkich (część dzisiejszego Chorzowa) w środowisku Maryjnym i w rodzinie współzałożycieli klubu Ruch Chorzów. Pod przewodnictwem Ducha Świętego było mi łatwiej obrać drogę piłkarza i trenera. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie" - napisał b. selekcjoner.

80-letni dziś Piechniczek karierę piłkarską zaczynał w Zrywie Chorzów. Następnie grał m.in. w Legii Warszawa, potem w Ruchu Chorzów. Jako piłkarz w 1964 r. zdobył z Legią Puchar Polski, a w 1968 r. mistrzostwo Polski z Ruchem. Rozegrał trzy mecze w reprezentacji kraju. Grał w pomocy i na prawej obronie.

Jego pasją stała się praca z młodzieżą i rozbudzanie w młodych ludziach zamiłowania do sportu. Jako trener pracował w Bielsku-Białej, Opolu, Chorzowie i Zabrzu oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tunezji. W 1987 r., prowadząc Górnika Zabrze, zdobył mistrzostwo Polski.

Sławę zdobył jako trener-selekcjoner reprezentacji narodowej. Powołany na to stanowisko w 1980 r., uzyskał awans do mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982 r., na których drużyna zajęła trzecie miejsce. Wywalczył też awans do MŚ w Meksyku w 1986 r. Ponownie objął funkcję selekcjonera reprezentacji w maju 1996 r.

Piechniczek był także m.in. wykładowcą katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, politykiem, radnym woj. śląskiego, senatorem VII kadencji, działaczem sportowym (m.in. wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej), ekspertem telewizyjnym. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Wiśle.

Nagrodę Lux ex Silesia otrzymują osoby związane z Górnym Śląskiem, charakteryzujące się chrześcijańskimi cnotami oraz wybitnym dorobkiem naukowym, artystycznym lub działalnością społeczną. Nazwisko laureata jest co roku ogłaszane w połowie sierpnia, w uroczystość św. Jacka - głównego patrona metropolii katowickiej.

Nagrodę ufundował w 1994 roku ówczesny metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń. Otrzymali ją m.in.: językoznawca Irena Bajerowa, kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, lekarze Kornel Gibiński i Franciszek Kokot, językoznawca Jan Miodek, ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz aktor Franciszek Pieczka.