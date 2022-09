Antoni Rytel z GovTech: Nie da się prowadzić rozwoju technologicznego bez dużych inwestycji w edukację

Musimy inwestować w systemową cyfryzację edukacji. Jeżeli dopuścimy do sytuacji, w której nowoczesne technologie będą w części szkół, a w części nie, to zwiększamy różnice rozwojowe i najczęściej tracą na tym małe ośrodki edukacyjne – powiedział w czwartek wicedyrektor programu GovTech Polska Antoni Rytel.

Rytel podczas rozmowy z PAP na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu podkreślił, że państwo w zakresie rozwoju technologicznego pełni rolę wspierającą, a "motorem postępu" jest społeczeństwo.

Dodał, że jako świat jesteśmy już poza etapem, kiedy technologia cyfrowa w szkołach jest rozpatrywana jako osobny dział.

"Musimy widzieć te elementy technologiczne jako składowe historii czy przyrody, uczyć się interdyscyplinarnie" - ocenił.

Jego zdaniem w Polsce mamy jedne z najnowocześniejszych szkół jeżeli chodzi o wyposażenie, a każda szkoła ma dostęp do szybkiego internetu.

"Od 1 września w każdej podstawówce prowadzonej przez samorządy - a jest ich niemal 12 tysięcy - mamy Laboratoria Przyszłości i tym samym jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie w każdej szkole mamy drukarki 3D, mikrokontrolery, studia do nagrań, gdzie uczniowie mogą prezentować swoje umiejętności. To nie jest nowoczesna technika czy informatyka, tylko to jest nowoczesna szkoła i szkoła przyszłości" - powiedział.

Przypomniał, że nadal brakuje wykwalifikowanej cyfrowo kadry na rynku.

"Mamy w Polsce deficyt od 100 do 200 tys. samych deweloperów, programistów i specjalistów IT. Robimy dużo, aby ten deficyt zmniejszać, mamy program, dzięki któremu ściągamy specjalistów do kraju. 50 tys. osób już przyjechało, ale to wciąż jest gigantyczny deficyt" - dodał.

"Trzeba inwestować od najwcześniejszych momentów, kiedy umysły dzieci są najbardziej chłonne. To oczywiście sprawia, że cała inwestycja jest długoterminowa, ale o tę przyszłość walczymy już teraz. Od tego zależy, jak bardzo konkurencyjna będzie polska gospodarka i na ile będziemy w stanie konkurować z innymi państwami, bo widzimy, że one też inwestują w edukację" - stwierdził.

Według Rytla Polska jest jedynym krajem, który "tak odważnie podchodzi do rozwoju technologii w edukacji".

"Kluczowe jest to, aby do tego podejść systemowo, a nie punktowo. Dlatego w najbliższych miesiącach, zgodnie z wymogami KPO, będziemy publikować standardy wyposażenia szkół w technologię. To będą bardzo duże inwestycje, także ze strony państwa, zarówno ze środków krajowych, jak i z unijnych" - przekazał.

Podkreślił, że inwestowanie w systemową cyfryzację edukacji jest bardzo istotne.

"Jeżeli dopuścimy do sytuacji, w której nowoczesne technologie będą w części szkół, a w części nie, to zwiększamy różnice rozwojowe i najczęściej tracą na tym małe ośrodki edukacyjne" - wyjaśnił.

Przypomniał, że od 1 września wszystkie samorządowe szkoły podstawowe w Polsce mają sprzęt laboratoryjny w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a do 19 września trwa do programu nabór dla szkół niepublicznych polskich i zagranicznych.

"Mamy świadomość tego, że świetnie, że jest nowoczesny sprzęt w szkole, ale kadra nauczycielska musi wiedzieć, co z nim robić i jak go wykorzystać na swoich zajęciach. W najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych ciekawych propozycji dla szkół. Mogę zagwarantować, że żadnej szkoły i żadnego regionu nie zostawimy bez wsparcia merytorycznego i dydaktycznego w tym zakresie. Są na to przewidziane fundusze oraz możliwości i będzie to realna rewolucja cyfrowa w polskiej edukacji" - podsumował Rytel.

