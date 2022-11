Apb Ryś na 35-leciu Teatru LOGOS: warto pytać, co z mojej twórczości rodzi się z Boga?

Mija 35 lat od powołania w Łodzi diecezjalnego Teatru LOGOS. W niedzielę obchodzono rocznicę utworzenia sceny. Warto pytać siebie, co z mojej twórczości rodzi się z Boga? - mówił w niedzielę do członków zespołu i gości teatru metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Teatr LOGOS działa przy kościele rektoralnym przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Łodzi. Świątynię przekazano w 1993 roku Duszpasterstwu Środowisk Twórczych, którym kieruje ksiądz Waldemar Sondka - założyciel i dyrektor Teatru LOGOS oraz rektor Kościoła Środowisk Twórczych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi.

W niedzielę z okazji jubileuszu w kościele środowisk twórczych odbyły się uroczystości rocznicowe rozpoczęte mszą świętą dziękczynną. "35-lecie Teatru LOGOS to wydarzenie. Wiąże się ono z eucharystią, czyli dziękczynieniem" - powiedział do zgromadzonych ksiądz Sondka.

Goszczący na jubileuszu Teatru LOGOS metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś nawiązał do wieczności, w której - jak podkreślił - "(...) nie chodzi o długość trwania, ale o jakość życia, postępowania, działania" - wskazywał. "W wieczności chodzi o to, co się w nas rodzi z Boga. Nie wiem czy wieczne będzie wspominanie premier LOGOSU, ale to, co się tu w was rodzi z Boga, to już teraz jest życiem wiecznym, i już będzie trwać w Bogu" - zaznaczył metropolita.

Kapłan zwrócił uwagę, że takie postrzeganie wieczności dotyka motywów naszego działania. "Warto pytać siebie: co z mojej aktywności, twórczości, działania rodzi się z Boga, a co ze mnie?" - podsumował abp Ryś.

Na stronie internetowej Teatru LOGOS można przeczytać, że "(...) w swojej dotychczasowej działalności artyści teatru podejmowali na scenie tematy życia, śmierci, relacji z ludźmi, ale i z Bogiem. Aktorzy a wraz z nimi widzowie, przeżywali na scenie radość, euforię, strach, ból, tęsknotę i szereg niewyrażalnych, choć głębokich emocji. Twórcami związanymi na stałe z teatrem są takie postaci jak: Waldemar Wilhelm, Bogusław Kierc, Ewa Wycichowska czy Lech Wieleba. Nie sposób wymienić wszystkich aktorów polskich scen teatralnych, którzy przewinęli się przez Logosową scenę" - napisano w informacji internetowej.

Przez 35 lat odbyło się 58 premier, m.in: "Przed sklepem jubilera", "Mały Książę", "Umarli ze Spoon River", "Dialogi Karmelitanek", "Salome", "Szelmostwa Lisa Witalisa", "Boska komedia", "Gorzkie żale". To ponad 2200 spektakli.

Pierwsza premiera Teatru LOGOS - "Zaduszki" - odbyła się 2 listopada 1987 roku. Wówczas spektakle teatru można było zobaczyć w sali kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP na placu Kościelnym w Łodzi.