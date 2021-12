Apel BPN do turystów: uszanujcie piękno gór; Babia Góra bez fajerwerków

Uszanujcie piękno gór oraz ich majestat świętując początek Nowego Roku bez odpalania fajerwerków oraz petard – zaapelowała w czwartek dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego do turystów, którzy spędzą sylwestrowy wieczór na tamtejszych szlakach i szczycie Babiej Góry.

"Jak co roku mamy... koniec roku. Stąd nasze najserdeczniejsze życzenia wszystkiego naj... I jeszcze malutka prośba - szczególnie do tych z was, którzy planują spędzić sylwestrowy wieczór na babiogórskich szlakach i szczycie Babiej Góry. Uszanujcie piękno gór oraz ich majestat świętując początek Nowego Roku bez odpalania fajerwerków oraz petard. Huk i błyski płoszą zwierzęta dostarczając im dodatkowego stresu, a i tak w zimie życie mają ciężkie" - brzmi apel Parku, który został opublikowany w mediach społecznościowych.

Dyrekcja zapewniła żartobliwie, że "turystom obecnym na szlakach i na Diablaku, szczycie Babiej Góry, w sylwestrowy wieczór życzenia złożą osobiście pracownicy straży parku".

Ratownicy GOPR przestrzegli, że wędrówka w najwyższe partie Beskidów, szczególnie nocą, jest niebezpieczna. Warunki na szlakach turystycznych są trudne.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.