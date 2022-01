Apel marszałka pomorskiego do posłów ws. subwencji na nauczanie języka kaszubskiego

Marszałek pomorski Mieczysław Struk zwrócił się z apelem do posłów z regionu o poparcie senackiej poprawki przywracającej w budżecie państwa na 2022 r. kwotę subwencji oświatowej przyznawanej na nauczanie w szkołach języków mniejszościowych. Chodzi o nauczanie języka kaszubskiego.

Treść listu marszałka do posłów przekazał mediom rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski.

W trakcie prac nad projektem budżetu państwa na 2022 r. Sejm przyjął poprawkę obniżającą o 39,8 mln zł wysokość środków subwencji oświatowej dla gmin i powiatów przyznawanych na nauczanie w szkołach języków mniejszościowych i języka regionalnego. W styczniu Senat w poprawce zawnioskował o przywrócenie tej kwoty tak, aby nie doszło do obniżenia wydatków edukacyjnych.

"Dlatego zwracam się do Państwa o poparcie poprawki Senatu w tej ważnej dla naszego regionu sprawie. Właśnie na Pomorzu po 1989 roku przy dużym zaangażowaniu społeczników konsekwentnie popularyzowane i rozwijane jest nauczanie języka kaszubskiego. W 2005 roku został on uznany za jedyny język regionalny w Polsce" - czytamy w apelu Struka do pomorskich posłów.

Struk przypomniał, że dziś języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tys. dzieci i młodzieży w ok. 400 szkołach.

"Wielu rodziców na Pomorzu posyła swoje dzieci na lekcje kaszubskiego i oczekuje dalszego wsparcia państwa dla działań na rzecz zachowania rodzimej kultury, tradycji i związanych z nią wartości. Jako polscy obywatele mają do tego pełne prawo. Dbałość o rozwój społeczności kaszubskiej jest bowiem powinnością władz publicznych i leży w interesie Rzeczypospolitej" - podkreślił marszałek pomorski.

Zwrócił uwagę, że duża liczba dzieci uczących się języka regionalnego na Kaszubach sprawia, że jedna trzecia środków przeznaczanych na subwencję oświatową w Polsce z tytułu nauczania języków mniejszościowych trafia właśnie do gmin i powiatów w województwie pomorskim.

"Ewentualne obcięcie tej kwoty mocno uderzy we wspólnoty lokalne i rodziny na Pomorzu. Doprowadzi to również do ograniczenia oferty edukacyjnej" - zauważył marszałek Struk w liście do pomorskich posłów.