Aplisens w nowej strategii podnosi cel sprzedaży do 142 mln zł

W 2019 roku grupa Aplisens, producent przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej osiągnęła 118,5 mln zł przychodów, co w porównaniu do 2018 roku oznaczało wzrost o 12,1 proc. i uzyskała 14,76 mln zł zysku netto, czyli o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Główne cele finansowe strategii grupy na lata 2020-2022 to wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł i zysku EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku. W 2019 roku zysk EBITDA grupy wyniósł 25,1 mln zł.

Największy udział w strukturze przychodów grupy Aplisens w 2019 roku miał rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż wyniosła 44,4 mln zł; przychody z rynku polskiego osiągnęły wartość 41,0 mln zł.

Spółka zaprezentowała strategię na lata 2020-2022; zakłada ona m.in. też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25 proc. osiąganych zysków netto Aplisens oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.

Cele zapisane w strategii na lata 2020-2022 będą mogły być zrealizowane pod warunkiem ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią COVID-19- stwierdził Adam Żurawski, prezes Aplisens.