Archidiecezja warszawska przyjęła w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach kobiety z Ukrainy

Dom Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawą, który jest azylem dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, udzielił wsparcia młodym kobietom w ciąży i z dziećmi, które uciekają przed wojną na Ukrainie.

Należący do archidiecezji warszawskiej Dom Samotnej Matki w Chyliczkach koło Warszawy jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Schronienie znajduje tutaj od kilku do kilkunastu mam oczekujących potomstwa i z dziećmi. Do obecnych mieszkanek ośrodka dołączyły także młode kobiety z Ukrainy - poinformowało w środę biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

"Specjalizujemy się w przyjmowaniu kobiet w ciąży i z noworodkami. Mamy dla nich pełen pakiet pomocy. W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, reagujemy, kiedy schronienia potrzebuje mama z większymi dziećmi czy też cała rodzina. Na przykład parę dni temu przyjęliśmy do ośrodka kobietę w ciąży oraz z małym dzieckiem wraz z jej mamą i dwoma nastoletnimi wnukami" - powiedział ks. Marcin Szczerbiński, dyrektor Domu Samotnej Matki.

Ośrodek współpracuje z parafią w Chylicach w celu koordynacji działań. Dzięki pomocy darczyńców, placówka dysponuje podstawowymi środkami higieny, artykułami pielęgnacyjnymi, kosmetykami i zabawkami.

W tym momencie placówka adaptuje kolejne pomieszczenia do przyjęcia mam z dziećmi. "Parę dni temu otrzymaliśmy 10 dodatkowych łóżek, które już częściowo zostały wykorzystane" - dodał ks. Szczerbiński.

Oprócz wsparcia materialnego, prawnego i psychologicznego, ośrodek pomaga również w poszukiwaniu stałego miejsca zamieszkania oraz pracy dla mieszkanek placówki.

Dom Samotnej Matki prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i działa w ramach Fundacji Blisko Rodziny.