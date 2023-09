Archiwa to kręgosłup, krwiobieg nowoczesnego państwa

Archiwa to jest kręgosłup, krwiobieg nowoczesnego państwa i państwo nie może unikać decyzji dotyczących rozwoju nowoczesnych inwestycji w obszarze archiwalnym - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy szef MKiDN Piotr Gliński.

Gliński wziął udział w otwarciu nowo wybudowanego Archiwum Państwowego. Obecni byli też m.in. minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber i podsekretarz w KPRM Jarosław Wenderlich.

"Chciałbym przede wszystkim pogratulować Bydgoszczy i archiwistom bydgoskim, bo to dzięki państwu ta inwestycja jest zrealizowana. Wiele lat starań, odpowiednie decyzje odpowiednich władz i mamy to. Bardzo się z tego cieszę. Archiwa to jest kręgosłup, krwiobieg nowoczesnego państwa i państwo nie może unikać decyzji dotyczących rozwoju i nowoczesnych inwestycji w obszarze archiwalnym. Niestety przez lata w archiwach państwowych były zaniedbywane, bo to się wydawało zawsze, że to coś mniej ważnego" - mówił Gliński.

Archiwum w Bydgoszczy powstało w 100 proc. ze środków budżetu państwa

Szef MKiDN podkreślił, że to jest szalenie istotne nie tylko dla naszego dziedzictwa i współczesności, która musi z dziedzictwa korzystać, ale po prostu dla normalnego, cywilizowanego i nowoczesnego funkcjonowania państwa.

Zaznaczył, że budowa Archiwum Państwowego w Bydgoszczy to inwestycja w 100 proc. zrealizowana z budżetu państwa, na działce, którą państwo przekazało.

"W ostatnim czasie oddaliśmy podobne piękne archiwa w Krakowie, Nowym Sączu, a przedtem w Suwałkach, Białymstoku. Budujemy archiwum w Katowicach. Mamy w realizacji dwa projekty systemowe, decydujące o przyszłości polskich archiwów, jest przygotowany wieloletni plan rozwoju, wieloletni program rządowy, który dotyczy budowy pięciu archiwów i jest realizowany program termomodernizacji 27 archiwów. To nam pozwoli przenieść archiwa w XXI wiek i będą one naprawdę archiwami z prawdziwego zdarzenia. Archiwa muszą być z jednej strony odpowiednio zabezpieczane, a z drugiej strony - udostępniane" - podkreślił Gliński.

W opinii ministra nowo powstałe archiwum w Bydgoszczy to "piękna inwestycja, cudowne rozwiązanie". Zaznaczył, że jest jedną z 7645 inwestycji, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich niespełna ośmiu lat, a za dwa dni zostanie oddana od użytku największa inwestycja - Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli.

Archiwa rywalizują z muzeami w wymyślaniu ekspozycji

Gliński zwrócił uwagę, że obecnie archiwa rywalizują z muzeami w wymyślaniu wspaniałych ekspozycji, coraz częściej i coraz ciekawiej prezentowane są skarby zgromadzone w archiwalnych zbiorach.

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Bydgoszczy pomieści 30 km bieżących akt, a obecne zbiory to prawie 12 km bieżących. Koszt całej inwestycji to niespełna 70 mln zł, w tym wyposażenie za 16,5 mln zł.

