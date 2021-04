Arctic Paper debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Arctic Paper stała się jedną z najbardziej przyjaznych środowisku papierni na świecie. Ale w drodze do zeroemisyjności wyznacza sobie kolejne cele. Szwedzki właściciel stawia na własne źródła zielonej energii - także w fabryce w Kostrzynie.

Emisje GHG

Wskaźniki relatywne

Sposób na emisję - własny zielony prąd

Elektrownia wodna działa przy Arctic Paper Munkedal, przeciwprężne turbiny parowe w AP Grycksbo i AP Kostrzyn, w tej ostatniej także turbina gazowa. Jak informuje zarząd, wytwarzaną energię elektryczną, „jeśli to możliwe”, spółki sprzedają odbiorcom zewnętrznym.W 2020 r. grupa Arctic Paper przyczyniła się do łącznej emisji ponad 199,1 tys. ton CO2. W porównaniu z 2019 r. (emisja 223,2 tys. ton) zredukowano ją o 10,8 proc., przy zmniejszeniu wolumenu produkcji o 2,4 proc.Największe znaczenie miała emisja bezpośrednia, objęta zakresem 1. W 2020 r. przypadło na nią 65,2 proc. z łącznej emisji (129,8 tys. ton). W porównaniu do 2019 r. zmalała o 14,7 proc. Emisje te powstawały głównie podczas produkcji pary i energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do wytwarzania papieru (ale także energii sprzedawanej zewnętrznym odbiorcom), podczas pracy kotła ciepłowniczego w AP Munkedals i turbiny gazowej w AP Kostrzyn. Zarząd AP podkreśla, że kocioł ciepłowniczy w AP Grycksbo opalany jest wyłącznie biomasą.Emisje pośrednie CO2 zarówno zakresu 2 (powstające podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej), jak i zakresu 3 (powstające u głównego dostawcy surowców i podczas pracy przewozowej najmowanych firm) w 2020 r. wyniosły 69,3 tys. ton i stanowiły 34,8 proc. łącznej emisji. W porównaniu do 2019 r. zmalały o 2,4 proc.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów przypadła emisja 98,77 ton CO2. W porównaniu z emisją 96,66 ton CO2 w 2019 r. jej poziom wzrósł o 2,2 proc. Głównym powodem był spadek przychodów o 12,7 proc. (przy wspomnianej obniżce wolumenu produkcji o 2,4 proc.).Na 1 mln zł EBITDA w 2020 r. przypadła emisja 734,79 ton CO2, w porównaniu z 797,12 tonami w 2019 r., co oznacza jej redukcję o 7,8 proc., przy mniejszej wartości EBITDA o 3,2 proc. rdr.W 2020 r. na jednego pracownika Grupy AP (1181) przypadła emisja 168,6 ton CO2, w porównaniu z 188,7 tonami w 2019 r. Zmalała ona o 10,7 proc., przy minimalnej zmianie w zatrudnieniu (- 0,2 proc.).Zmniejszanie śladu węglowego charakteryzują też wskaźniki efektywności produkcji. W 2020 r. całkowite zużycie energii netto wyniosło 2,2 MWh/tonę papieru. Jest to poziom, jaki grupa osiągnęła już w 2016 r., ale gorszy niż w 2019 r. (2 MWh/tonę papieru).Powodem były m.in. częste w 2020 r. postoje w produkcji z powodu pandemii. Zarząd podkreśla, że zatrzymywanie maszyn i ponowne ich uruchamianie zwiększyło zużycie prądu i emisji GHG. Ponadto krótsze były terminy realizacji (czego wymagali odbiorcy), co przełożyło się na częstsze niż zwykle zmiany rodzaju produkowanego papieru, a to powodowało większe zużycie energii.Według założeń zarządu grupy AP, w 2022 r. wskaźnik efektywności zużycia energii do produkcji papieru ma zostać obniżony do 1,9 MWh/tonę papier. Planuje się ponadto zwiększenie wskaźnika wytwarzania energii w grupie w oparciu o OZE z poziomu 0,16 MWh/tonę papieru w 2020 r. do 0,8 proc. w 2022 r.Uwarunkowania technologiczne powodują, że jednym z głównych celów grupy AP jest zmniejszenie ilości zużywanej energii na każdym etapie procesu produkcji oraz zwiększanie produkcji własnej energii w oparciu o OZE.W 2020 r. Grupa AP zakończyła kolejny etap budowy nowej elektrowni wodnej w Munkedal . W efekcie podwoiła się jej moc z 12 GWh do 25 GWh rocznie. Od stycznia 2021 r. zakład ten regularnie wytwarza prąd. Ponadto spółka AP Munkedal otrzymała pozwolenie na budowę ciepłowni na biomasę, co pozwoli na zaspokojenie do 80 procent potrzeb energetycznych fabryki. W AP Kostrzyn rozpoczęto w ub. r. pilotażową inwestycję instalacji ogniw fotowoltaicznych. W roku 2019 tradycyjne rozwiązanie stosowane w maszynie papierniczej nr 1 zostało zastąpione prasą typu „shoe”, tj. ze stałym elementem odwadniającym. Umożliwia to znaczące zmniejszenie zużycia energii cieplnej, przy niewielkim wzroście zużycia energii elektrycznej. Ponadto, w papierni w Kostrzynie stare rafinatory zostały zastąpione najnowocześniejszym sprzętem, zapewniając lepszą jakość i niższe zużycie energii.W AP Grycksbo w ostatnich latach zrealizowano szereg projektów energetycznych, które łącznie przyczyniają się do zaoszczędzenia energii porównywalnej do ilości energii zużywanej przez 480 gospodarstw domowych w Skandynawii. W 2020 r. zainstalowano tam nowe urządzenie do wytwarzania próżni (turbowentylatory). Papiernia w Grycksbo jest już zaopatrywana w energię odnawialną z istniejącej ciepłowni wykorzystującej pelet.