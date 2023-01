Areszt za wyłudzenie ze spółki 700 tys. zł jako fikcyjne wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę Ż., która miała wyłudzić ze spółki ok. 700 tys. zł jako fikcyjne wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej. Było to pozorowane zatrudnienie – dowiedziała się we wtorek PAP. Podejrzana trafiła do aresztu tymczasowego.

Kobietę zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura - przekazał PAP zespół prasowy CBA.

"Pieniądze zostały wyłudzone jako fikcyjne wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, która w rzeczywistości nie świadczyła na rzecz spółki żadnej pracy. Celem tego pozorowanego zatrudnienia było wyłudzenie dofinansowania ze środków publicznych" - dodał zespół.

Po zatrzymaniu Katarzyna Ż. została doprowadzona do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. "Prokurator przedstawił zatrzymanej zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień i wyłudzenia z jednej ze spółek kwoty prawie 700 tysięcy złotych, czym spowodowała łączne straty w wysokości ponad miliona złotych" - wyjaśnił Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Kolejny zarzut dotyczy wyłudzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kwoty ponad 72 tysięcy złotych, które miały być przeznaczone na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników" - poinformowała PK.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wniosek i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Katarzyny Ż." - podała PK.

Za zarzucane jej czyny może grozić do 10 lat więzienia.

Zatrzymanie kobiety związane jest z śledztwem prowadzonym przez małopolski wydział Prokuratury Krajowej w sprawie wyłudzenia nienależnych świadczeń pieniężnych z PFRON.

"Głównemu podejrzanemu Bartoszowi N. prokuratora zarzuca m. in. dopuszczenie się czynu korupcyjnego polegającego na udzieleniu byłemu członkowi zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. korzyści majątkowej w zamian za załatwienie kontraktu z tą spółką Skarbu Państwa" - tłumaczyła PK.

"W toku śledztwa były członek zarządu KHW S.A. również usłyszał zarzuty korupcyjne. Ponadto Bartosz N. jest podejrzany o pranie pieniędzy, podrobnienie dokumentów oraz wyłudzenie dofinansowania z PFRON" - podkreśliła PK.

Prokuratorzy przypomnieli, że Bartosz N. jest poszukiwany trzema listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania. "W tym do sprawy dotyczącej działalności piramidy finansowej o nazwie +Omega+ rzekomo zajmującej się inwestycjami na rynku kryptowalutowym. Postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga" - przekazała PK.

Dotychczas małopolski wydział Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty łącznie 6 osobom - dodała PK.