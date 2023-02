Arkadiusz Marchewka (KO): Drożyzna z impetem uderza w portfele Polaków

Drożyzna z impetem uderza w portfele Polaków; za pieniądze, które Polacy mają w portfelach można kupić coraz mniej - mówił w środę poseł Arkadiusz Marchewka (KO). Jego zdaniem równie niepokojące są dane dotyczące stanu polskiej gospodarki. Jaki jest plan wyjścia z tej trudnej sytuacji? - pytał.

Na konferencji prasowej w Sejmie poseł KO Arkadiusz Marchewka odniósł się do najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, który w środę poinformował, że inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4 proc.

"Trzeba powiedzieć jasno: drożyzna z impetem uderza w portfele Polaków. Za pieniądze, które Polacy mają w portfelach można kupić coraz mniej" - podkreślił poseł. Zwrócił uwagę, że 17,2 proc. "to tylko to, co widzimy na powierzchni". Według niego, "żywność zdrożała o ponad 20 proc, a energia o prawie 35 proc". "To są koszty życia, które są bardzo wysokie i Polakom jest coraz trudniej związać koniec z końcem" - stwierdził Marchewka.

Jak zaznaczył, prognozy pokazują, że inflacja w Polsce będzie w tym roku jedną z najwyższych - tuż za Węgrami - w Europie. "To są bardzo niepokojące dane" - ocenił poseł.

Jego zdaniem równie niepokojące są dane dotyczące stanu polskiej gospodarki. "W ostatnim kwartale 2022 roku odnotowany został najwyższy spadek. Polska gospodarka wyhamowała najmocniej w Europie i prawie najmocniej na świecie" - mówił.

Według posła, dane te pokazują, że "nie ma tutaj żadnego pilota". "Gdzie jest rząd? Gdzie są osoby odpowiedzialne za gospodarkę? Gdzie jest minister finansów, która od dłuższego czasu milczy? Jaki jest plan wyjścia z tej trudnej sytuacji? Jaki jest plan naprawienia finansów publicznych?" - pytał Marchewka.

Jego zdaniem "rząd PiS lubi inflacje", dlatego, że "im więcej płacimy w sklepach za towary i usługi, tym proporcjonalne więcej m.in. z podatku VAT płacimy do kasy państwa". "Premier Morawiecki mówi, że budżet puchnie dzięki ściągalności podatków, ale prawda jest taka, że budżet puchnie dzięki ściągalności podatków, a portfele Polaków stają się coraz chudsze właśnie przez ukryty podatek inflacyjny" - powiedział.

"Sytuacja finansów publicznych jest coraz gorsza. Dług publiczny jest najwyższy w historii. Na koniec tego roku, według danych Ministerstwa Finansów, wyniesie bilion siedemset czterdzieści siedem miliardów złotych. To jest abstrakcyjna kwota, ale to oznacza, że każdy Polak bez względu na to, czy jest w kołysce, czy się uczy, czy pracuje, czy jest emerytem, będzie zadłużony na czterdzieści sześć i pół tysiąca zł. To jest prawie dwa razy tyle ile wynosiło to zadłużenie, kiedy PiS przejmował władzę" - zauważył Marchewka.

W ocenie posła KO, gdyby rząd przez kilkanaście miesięcy nie blokował środków z KPO, to sytuacja w polskiej gospodarce mogłaby być lepsza. "W czasie, kiedy większość krajów unijnych dostaje pieniądze na odbudowę gospodarek po pandemii, na służbę zdrowia, na odnawialne źródła energii, polski rząd jest tak skuteczny, że Polska też dostała, ale gigantyczne kary. Na liczniku jest już prawie półtora miliarda złotych" - podkreślił.

Andrzej Domański z Instytutu Obywatelskiego zauważył, że inflacja w Polsce jest trzykrotnie wyższa niż w takich krajach jak Francja, Holandia czy Włochy. "Jeżeli do dzisiejszego odczytu inflacji na poziomie 17,2 proc. dołożymy inflację ze stycznia 2020 roku na poziomie ponad 9 proc. to wychodzi jednoznacznie, że w ciągu dwóch lat inflacja wyniosła niemal 30 proc. O tyle spadła realna wartość naszych oszczędności" - powiedział.

Jak dodał, bardzo niepokoi to, że na wysokim poziomie utrzymuje się również tzw. inflacja bazowa. "Sięga ona prawdopodobnie ok. 12 proc. To bardzo ważne, ponieważ politycy Zjednoczonej Prawicy całą winą za inflację starają się obciążyć wojnę w Ukrainie. To absolutnie niedopuszczalne. Widzimy, że ceny gazu, energii na rynkach europejskich mocno spadają, (…) tymczasem obniżki w taryfie PGNIG-u są jedynie kosmetyczne" - stwierdził Domański.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę na konferencji prasowej w Stalowej Woli, że inflacja w Polsce znajdzie się w trendzie spadkowym od kwietnia, maja, czerwca. "Jestem spokojny, że od kwietnia, maja, czerwca, tak jak zapowiadałem, tak jak pokazują to dane Narodowego Banku Polskiego, inflacja będzie w trendzie spadającym" - stwierdził szef rządu.

Premier przypomniał, że już wcześniej zapowiadał, iż styczeń i luty mogą być miesiącami odbicia inflacyjnego w górę. Tłumaczył, że do takiego odbicia może dojść, ponieważ w ubiegłym roku Polska wdrożyła pakiety antyinflacyjne, "z których częściowo musieliśmy się wycofać na żądanie Komisji Europejskiej".

"A więc przytłumiliśmy inflację, na przykład w lutym, równo rok temu. Inflacja spadła względem stycznia zeszłego roku, a to oznacza, że inflacja, którą zawsze się mierzy rok do roku, w lutym tego roku odbije; ona odbije do góry, ona będzie wyższa. Zapowiadałem to wcześniej i to się dzieje" - stwierdził Morawiecki. Podkreślił, że dobrą wiadomością jest, że wzrost inflacyjny okazał się niższy, niż sądził rynek.