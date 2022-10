Arkadiusz Mularczyk został sekretarzem stanu w resorcie dyplomacji

Arkadiusz Mularczyk został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - oznajmił 28 października w mediach społecznościowych rzecznik resortu Łukasz Jasina.

"Arkadiusz Mularczyk został mianowany nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych Mu zadań i owocnej pracy na rzecz umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - napisano we wpisie MSZ na Twitterze.

Arkadiusz Mularczyk na też zostać pełnomocnikiem rządu od reparacji

MSZ na początku tygodnia informowało, że Mularczyk zostanie powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadał, że Mularczyk będzie zajmował się kwestiami europejskimi i relacjami z Niemcami.

W czwartek, 27 października, natomiast rzecznik resortu dyplomacji poinformował, że MSZ zawnioskuje o powołanie Mularczyka również na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

Ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań od Niemiec zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zamieszczony na stronie internetowej rządu. Powołanie pełnomocnika ma pozwolić "na koordynowanie działań MSZ i innych agend rządowych w zakresie działań prowadzących do uzyskania należnych rekompensat od strony niemieckiej przy wykorzystaniu narzędzi już istniejących w strukturach MSZ i innych agend rządowych". Obsługę urzędniczą pełnomocnika ma zapewnić MSZ; szef resortu dyplomacji jest wskazany jako osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk.

Niemcy uważają kwestię reparacji za zamkniętą

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do rządu Niemiec. W piątek MSZ przekazało w komunikacie, że w nocie użyte zostało pojęcie "odszkodowania" a nie "reparacje", gdyż ma ono szerszy charakter i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".