Arkady R. Fiedler: Pakowanie przed długą podróżą uwalnia z niewoli przedmiotów

Przygotowanie do dalekich podróży pozwala zweryfikować, na ile staliśmy się niewolnikami otaczających nas przedmiotów – powiedział PAP pisarz i podróżnik Arkady Radosław Fiedler. Podkreślił, że na wielotygodniową wyprawę w dalekie kraje zabiera się wyłącznie rzeczy, bez których nie da się przetrwać.

Fiedler odbył podróże do Azji, Afryki i obu Ameryk ze swoim ojcem, znanym podróżnikiem i pisarzem Arkadym Fiedlerem. Potem organizował samotne wyprawy m.in. do Peru, Ekwadoru i Meksyku. Kilka lat temu uczestniczył w ekspedycji śladami Arkadego Fiedlera do Boliwii, docierając do dziewiczych ostępów Amazonii.

Podróżnik podkreślił, że w takcie takich wypraw liczba bagaży musi być maksymalnie ograniczona; w podróż zabiera się wyłącznie niezbędne rzeczy.

"Z reguły mamy w sobie taką właściwość, że gromadzimy przedmioty. Dzięki podróżowaniu dowiadujemy się, że większość z nich nie jest nam tak naprawdę potrzebna. Zabieramy ze sobą absolutnie podstawowe rzeczy, bez których naprawdę się nie da przetrwać - po to, żeby się niepotrzebnie nie obciążać. Podróżując uwalniamy się z niewoli przedmiotów, one przestają nami rządzić. Właśnie wtedy człowiek jest rzeczywiście niezależny" - powiedział PAP podróżnik.

Arkady Radosław Fiedler podkreślił, że podróż na inne kontynenty wymaga znacząco innych przygotowań od tych, czynionych przed podróżami po Polsce czy Europie.

"Gdy byliśmy w Amazonii mieliśmy na pewno w plecakach jakiś talerzyk, kubek, łyżeczkę, scyzoryk. Jeśli podróżnik nie chce zapuszczać brody - zabiera przybory do golenia. Tam jest bardzo gorąco - gdy człowiek się poci, traci sole mineralne, można osłabnąć. Trzeba mieć więc odpowiednie środki, by je uzupełniać. Te wszystkie rzeczy nie zabierają w bagażu wiele miejsca - to jest ważne" - powiedział.

Fiedler dodał, że w każdą podróż zawsze zabiera ze sobą zegarek i lekki aparat fotograficzny.

"Mój przyjaciel fotografik znalazł mi na wyprawy świetny i bardzo mało ważący sprzęt. Nigdy też nie wyjeżdżam bez kilku dobrych notesów, które mieszczą się w kieszonce koszuli oraz bez kilku długopisów. W trakcie podróży staram się możliwie dokładnie notować wszystko to, co widzę i to, co przychodzi mi do głowy. Bez tych notatek trudno by było później pracować nad książkami" - wyjaśnił.

Obecnie podróżnik wyjeżdża na znacznie krótsze wyprawy: już nie np. do boliwijskiej części Amazonii, ale do źródeł polskich rzek.

"Nie muszę zabierać ze sobą chociażby zapasu lekarstw, większej liczby koszul czy bielizny. Jestem u siebie w kraju - wszystko jest do zdobycia na wyciągnięcie ręki. Na inny kontynent zabieram rzeczy, po które w Polsce wyszedłbym do miejscowego sklepu - biorę nawet trochę proszku do prania, by przeprać koszule i skarpetki" - powiedział.

Podróżnik dodał też, że w wielotygodniowe wyprawy na inne kontynenty koszul i skarpet nie zabiera się aż tak wiele.

"Te rzeczy trzeba po prostu na bieżąco prać. Poza wszystkim będąc w dżungli trudno jest zadbać o nadzwyczajną czystość - od rana do wieczora jest się mokrym, spoconym; wilgoć wsiąka w odzież - i trzeba to znieść" - powiedział Arkady R. Fiedler.