Armia może i się cofa, hakerzy nie

Moskwa demonstracyjnie pokazuje wycofywanie wojsk znad ukraińskich granic, ale Zachód - jak i sama Ukraina - nie bardzo w to wierzy - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita". Za wcześnie jest na odwoływanie alarmu - mówi "Rz" kijowski analityk Wołodymyr Fesenko.

"Rz" zwraca uwagę, że "wojsko może i się cofa, za to rosyjscy hakerzy przeprowadzili największy w historii Ukrainy atak na jej instytucje".

Gazeta przypomina, że "w obliczu zagrożenia Ukraińcy obchodzili w środę Dzień Jedności".

"Prezydent Wołodymyr Zełenski ustanowił to święto kilka dni temu, w momencie największego napięcia wokół ukraińskich granic. Także w środę Władimira Putina odwiedził nieczuły na europejskie problemy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, co pozwoliło gospodarzowi wznowić jego grę szpiegowsko-dyplomatyczną - szukania przyczółków w Ameryce Łacińskiej, z których można by szkodzić USA" - wskazano.