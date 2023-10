Artur Gierada: Zwycięzcą wyborów jest demokratyczna Polska

To naprawdę wyjątkowa chwila. Jest jeden zwycięzca tych wyborów, to demokratyczna Polska – mówił w niedzielę szef świętokrzyskiego PO Artur Gierada. Podkreślił, że największym zobowiązaniem Koalicji Obywatelskiej będzie odbudować jedność wśród Polaków.

Przewodniczący świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej Artur Gierada podczas wieczoru wyborczego ugrupowania w kieleckiej siedzibie PO dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię wyborczą ugrupowania. Podziękował również "partnerom z opozycji". "Konkurowaliśmy, ale nie kopaliśmy się po kostkach" - wskazał.

- Niesamowite jest to, jak wielu Polaków poszło do wyborów. To, co podkreślaliśmy na każdym kroku, że to są najważniejsze wybory po 1989, że w tych wyborach zadecydujemy, czy nadal chcemy być państwem demokratycznym, być nadal w UE, te wartości, o które walczyliśmy, zdecydowana większość Polaków uznała za ważne. To święto demokracji - podkreślił.

Zaznaczył, że świętokrzyskie nie jest łatwym regionem.Jednak jak dodawał, "dzisiaj czuliśmy na ulicach, jak ważne te wybory są dla kielczan i mieszkańców województwa świętokrzyskiego i słyszeliśmy, od ludzi, że nas popierają i idą z nami zmieniać Polskę".

Zaznaczył, że opozycja zawdzięcza wynik osobom, które zauważyły, że "polityka wchodzi do ich domów, budżetów, sypialni, to oni dzisiaj dali zwycięstwo całej demokratycznej opozycji". Szef świętokrzyskiego PO podkreślił, że "jednym z naszych największych zobowiązań jako Koalicji Obywatelskiej, będzie odbudować jedność Polaków".

Ocenił, że "wyborcy PiS są największymi ofiarami Jarosława Kaczyńskiego".

- To jego propaganda, mówiła, że przeciwnicy polityczni są zdrajcami narodu, gorszym sortem, to ona tak podzieliła społeczeństwo - stwierdził. Apelował do działaczy PO, "aby wyciągnęli rękę do zwolenników PiS". Podkreślił, że szczególnie dzisiaj w związku z sytuacją międzynarodową Polacy potrzebują jedności".

Według sondażu Ipsos niedzielne wybory do Sejmu w województwie świętokrzyskim wygrało PiS - 51,7 proc. Koalicja Obywatelska otrzymała 20 proc. głosów, Trzecia Droga - 11,9 proc., Nowa Lewica - 6,4 proc., a Konfederacja - 5,5 proc. głosów. Świętokrzyskie to województwo, w którym najwyższy wynik uzyskali Bezpartyjni Samorządowcy - 3,7 proc.