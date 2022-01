Artur Soboń wiceministrem finansów

Artur Soboń został powołany na stanowisko wiceministra finansów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jego zadaniem będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu.

Artur Soboń od 8 października 2021 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego. Wcześniej w resorcie aktywów państwowych był pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

W latach 2018-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialnym m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w 2019 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i później w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP) oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył również studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2001 r. związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 r. na stanowisku Sekretarza Miasta. W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego.

Posłem na Sejm RP jest od 2015 r. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.