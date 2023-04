Associated Press: wizyta Zełenskiego gestem podziękowania dla Polski za kluczowe wsparcie

Oficjalna wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie jest gestem podziękowania ze strony Kijowa dla Polski za jej wsparcie, kluczowe dla obrony Ukrainy w czasie inwazji rosyjskiej - ocenia w relacji ze środowej wizyty agencja Associated Press.

AP przypomina o wcześniejszych podróżach Zełenskiego do Londynu, Paryża, Brukseli i Waszyngtonu, związanych z zabiegami o uzbrojenie dla Kijowa i wsparcie polityczne, w tym dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO. W przeciwieństwie do tamtych wizyt przyjazd do Polski miał na celu przede wszystkim podziękowanie krajowi, który zachęcał do poparcia Ukrainy - wskazuje agencja. "Wizyta rzuca też światło na rosnącą międzynarodową rolę Polski w nowym układzie bezpieczeństwa wyłaniającym się po inwazji rosyjskiej" - zaznacza AP.

Associated Press i agencja Reutera przypominają w kontekście wizyty, że Polska po inwazji rosyjskiej przyjęła uchodźców z Ukrainy będąc kluczowym krajem, dokąd udali się ci Ukraińcy, którzy ze względu na plany powrotu chcieli pozostać blisko swej ojczyzny. Polska "odegrała ważną rolę w przekonywaniu innych potęg zachodnich, by dostarczyły Ukrainie czołgi bojowe i inne uzbrojenie" - przypomina Reuters.

W relacjach z wizyty Zełenskiego agencje zachodnie przypominają, że wcześniej podróżował on przez Polskę, a tym razem jest ona celem i jedynym kierunkiem oficjalnej wizyty; ponadto prezydentowi Ukrainy towarzyszy tym razem małżonka, Ołena Zełenska. Telewizja CNN zauważa, że wizyta oficjalna świadczy o "normalizacji obowiązków dyplomatycznych" ukraińskiego prezydenta. O poprzednich podróżach zagranicznych Zełenskiego w czasie wojny informowano tylko w ostatniej chwili.

Cytując słowa podziękowania za przyjęcie w Polsce uchodźców z Ukrainy, skierowane w środę przez Zełenskiego do prezydenta Andrzeja Dudy, CNN zauważa, że owa "demonstracja przyjaźni jest odzwierciedleniem, jak rozwinęły się relacje polsko-ukraińskie w obliczu inwazji rosyjskiej".

"Od czasu inwazji rosyjskiej Polska jest niezłomnym sojusznikiem Ukrainy" - podkreśla CNN.