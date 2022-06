Ast: niektóre poprawki zgłoszone w Senacie do ustawy o SN wskazują na całkowite lekceważenie porządku prawnego

Niektóre poprawki zgłoszone w Senacie do ustawy o Sądzie Najwyższym i zarekomendowane przez komisję wskazują na całkowite lekceważenie porządku prawnego i polskiego porządku konstytucyjnego - ocenił szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS).

W Senacie w środę trwa debata nad uchwaloną przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym, która zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) był pytany w TVP Info o poprawki do tej ustawy, zarekomendowane przez komisje senackie, m.in. poprawki usuwające sędziów Izby Dyscyplinarnej ze składu SN czy poprawkę unieważniającą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej.

"Warto, żeby opozycja powtórzyła to, co wielokrotnie powtarzali na manifestacjach ulicznych - że konstytucja jest najważniejsza. Zgodnie z konstytucją sędziowie są nieusuwalni, mamy równy status sędziów, więc nie możemy ich dzielić na tych, których drogą ustawy można usunąć ze służby i na tych, których nie można" - powiedział Ast.

Wskazał, że nawet jeśli procedura wskazywania kandydatów na sędziów prezydentowi budzi wątpliwości, "nie może to stanowić podstawy do odwołania sędziego po powołaniu go przez prezydenta".

Z kolei przyjęcie poprawki unieważniającej wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej - zdaniem Asta - "prowadziłoby do chaosu prawnego, anihilacji wymiaru sprawiedliwości i niebezpiecznych precedensów". "Nawet wyroki sądów PRL-owskich po 1989 roku nie były uchylane" - powiedział.

W opinii Asta "tego rodzaju krok ze strony senatorów wskazuje na całkowite lekceważenie porządku prawnego i polskiego porządku konstytucyjnego". "Ale jestem przekonany, że tego rodzaju poprawki nie mają szans na utrzymanie się i w Sejmie zostaną odrzucone" - powiedział.

Podkreślił, że prezydencka ustawa o SN spełnia podstawowy warunek KO - likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Z kolei Komisja Europejska - jak przypomniał - "podjęła już dzisiaj decyzję o odblokowaniu funduszy w ramach KPO".

Senackie komisje opowiedziały się w środę za wprowadzaniem licznych poprawek do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Zarekomendowane poprawki zakładają m.in., że 33 kandydatów na sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym.

Kolejna grupa zarekomendowanych poprawek rozszerza kryterium możliwości składania wniosku o tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego. Jak wyjaśniała przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu, chodzi o "usunięcie z ustawy przepisów przesądzających, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważania orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłość i bezstronności".

Komisje opowiedziały się też za poprawkami, zgodnie z którymi sędziowie Izby Dyscyplinarnej przestaną orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku.

Poprawki przewidują też uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody. Jak mówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie noweli Izba Odpowiedzialność Zawodowej miałaby zająć się wszystkimi sprawami rozstrzygniętymi przez Izbę Dyscyplinarną.

Głosowanie poprawek i całej ustawy w Senacie zaplanowane jest na środowy wieczór.

Nowelizację uchwalono w zeszłym tygodniu po niemal dwóch miesiącach prac w Sejmie. Zmiany zakładają przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie w tym sądzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmiany przewidują też możliwość wznowienia spraw sędziów ukaranych dyscyplinarnie prawomocnymi orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej lub tych, którym uchylono immunitety. Nowela przewiduje również "test bezstronności i niezawisłości sędziego", który ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Po zmianach dokonanych w Sejmie rozwiązanie to ma nie dotyczyć jednak zapadłych już prawomocnych orzeczeń.