Ast (PiS): jesteśmy gotowi na przyjęcie prezydenckiej propozycji ws. Sądu Najwyższego

Jesteśmy gotowi na przyjęcie prezydenckiej propozycji w sprawie Sądu Najwyższego; to będzie projekt wiodący - mówił we wtorek wieczorem poseł PiS Marek Ast. Jak dodał, projekt Solidarnej Polski został odłożony "na dalszy plan".

We wtorek przed południem sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma rozpocząć prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Propozycje te Sejm skierował do dalszych prac w komisji w końcu marca. Decyzją Sejmu do dalszych prac legislacyjnych miał trafić też trzeci projekt - opracowany przez Solidarna Polskę. Propozycja ta nie znalazła się jednak w porządku prac komisji. Sejm odrzucił też wtedy w pierwszym czytaniu propozycje KO i Lewicy.

O szczegółach planowanych prac komisji we wtorek mówił przewodniczący komisji sprawiedliwości poseł PiS Marek Ast. "Projekt prezydencki to jest projekt wiodący. On został zgłoszony jako pierwszy. W zdecydowany sposób zmierza do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, czyli likwidacji Izby Dyscyplinarnej i zastąpienia tejże izby Izbą Odpowiedzialności Zawodowej" - powiedział Ast w poniedziałek po wieczornym posiedzeniu klubu PiS.

Jak dodał, posłowie PiS są gotowi na przyjęcie projektu prezydenta. "Jesteśmy gotowi na przyjęcie prezydenckiej propozycji. Stąd będę na komisji proponował, aby projekt prezydencki był projektem wiodący" - zapowiedział poseł. Zaznaczył przy tym, że projekt prezydencki nie jest pozbawiony wad i nie wykluczył poprawek.

Odniósł się też do projektu Solidarnej Polski. "Ten projekt zakłada kompleksową reformę. To jest de facto nowa ustawa o SN i ten projekt jest elementem szerszej reformy, którą zapowiadał minister Zbigniew Ziobro, bo w przygotowaniu jest też projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych. Trudno więc oddzielnie, w oderwaniu od tamtego projektu rozpatrywać projekt reformujący SN. Dlatego odkładamy to na dalszy plan" - powiedział Ast.

Zauważył przy tym, że przedstawiciele resortu sprawiedliwości będą uczestniczyć w środowym posiedzeniu komisji i będą mogli zgłaszać poprawki.

Projekt prezydenta Andrzeja Dudy zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Z kolei projekt PiS zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

Zmiany dotyczące Izby Dyscyplinarnej SN mają związek z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE, który w lipcu ub.r. - po wniosku KE - zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.