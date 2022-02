Ast (PiS): wszystkie strony będą brać udział w pracach nad ostatecznym kształtem ustawy ws. odpowiedzialności sędziów

Wszystkie strony - zarówno prezydencka jak i rządowa - będą brać udział w pracach nad ostatecznym kształtem ustawy ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów; jeśli będą propozycje ze strony MS one też będą brane pod uwagę - powiedział w piątek Marek Ast (PiS).

Do Sejmu trafił w piątek projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

Przed tygodniem projekt, który również dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, złożył prezydent Andrzej Duda. Prezydencka propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która ma się składać z 11 sędziów.

Ast - przedstawiciel wnioskodawców projektu PiS i szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka - był pytany w TVP Info, czy oba projekty na komisji będą procedowane osobno czy łącznie i na ich podstawie uda się wypracować jedną, wspólną prepozycję.

Poseł PiS odparł, że "często zdarza się w procesie legislacyjnym, że łącznie są rozpatrywane dwa projekty, które dotyczą tej samej materii i wtedy szuka się bądź kompromisu, jeżeli proponowane rozwiązania są rozbieżne, a łączy się te propozycje, które są zbieżne". Podkreślił, że jeżeli oba projekty zostaną skierowane do komisji, to będzie okazja do rozmowy.

"I wydaje się, że efektem właśnie będzie taki projekt, który z jednej strony zadowoli Komisję Europejską, a z drugiej też zyska zwolenników wśród przedstawicieli i opozycji, i środowiska sędziowskiego" - powiedział Ast.

Dopytywany był, czy uda się "dogadać" w ramach Zjednoczonej Prawicy i wypracować wspólną ustawę na podstawie projektu PiS i propozycji prezydenckiej, a ponadto uwzględnić ewentualne propozycje ze strony Solidarnej Polski.

"Mam taką nadzieję. Faktycznie ze strony Solidarnej Polski padły krytyczne opinie na temat tego projektu prezydenckiego, w naszym projekcie nie ma likwidacji Izby Dyscyplinarnej i wydaje się, że on może uzyskać akceptację ministra sprawiedliwości (...). Wszystkie strony, i strona prezydencka, i strona rządowa będzie brała udział w pracach nad ostatecznym kształtem ustawy (...) jeżeli będą propozycje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości one również będą brane pod uwagę" - powiedział Ast.

Prezydent wskazywał, że celem jego projektu jest "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego" oraz danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro pytany niedawno o prezydencki projekt stwierdził, że polityka ustępstw wobec żądań UE generalnie prowadzi do zwiększenia agresji wobec Polski i kolejnych żądań.

Według autorów projektu PiS, zmierza on do realizacji przez Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Trybunał ten stwierdził, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Jak napisano w uzasadnieniu, "projektowana ustawa czyni zadość wszystkim wskazaniom TSUE a równocześnie porządkuje zasady odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów w sytuacji potencjalnego konfliktu takiej odpowiedzialności z konstytucyjną zasadą niezawisłości sędziowskiej".