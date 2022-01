Ast (PiS): zdecydowana większość członków klubu PiS popiera projekt Hoca

Zdecydowana większość członków klubu PiS popiera projekt Czesława Hoca dotyczący weryfikacji covidowej. Myślę, że i w tej sprawie do konsensusu dojdziemy, jaki będzie ostateczny efekt, przekonanym się w trakcie posiedzenia Sejmu – mówił w środę poseł PiS Marek Ast.

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

Ast w Polskim Radiu 24, pytany o różnice zdań wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o ten projekt, zwrócił uwagę, że koalicja rządząca składa się z wielu środowisk i w klubie są osoby sceptyczne wobec polityki sanitarnej i mają zastrzeżenia do tej ustawy.

"Oczywiście zdecydowana większość członków klubu ten projekt popiera. Jaki będzie ostateczny efekt, przekonanym się w trakcie posiedzenia Sejmu" - zaznaczył poseł PiS.

Ast zapewnił, że sam jest zwolennikiem projektu Hoca i wszystkich innych, które "zmierzały do umasowienia szczepień Polaków i do wprowadzenia takich regulacji, które to bezpieczeństwo by zapewniały".

"Jesteśmy dużą koalicją, gdzie uprawnione są różne poglądy i stanowiska, więc musimy dochodzić do konsensusu i myślę, że i w tej sprawie do konsensusu dojdziemy" - zapewnił Ast.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w tej sprawie dyskusja trwa nie tylko w Zjednoczonej Prawicy, ale też poza nią, gdyż - mówił - Polacy też są podzieleni w tej sprawie.

"Wydaje się słusznym, by pracodawca, przede wszystkim dla ochrony miejsc pracy, miał możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zdrowy, czy jest zaszczepiony" - mówił poseł PiS.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek podkreślał, że projekt ustawy Hoca jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa

We wtorek projekt trafił na posiedzenie rządu, który ocenił go pozytywnie, zwracając uwagę na to, że jest to "projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy".

"Aby ograniczyć COVID-19, pracodawca powinien mieć możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników i osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rząd przypomniał, że "pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2". Dodał, że pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, będą mogły wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane z pieniędzy publicznych.

Pracodawca będzie mógł delegować - jak zaznaczono dalej - pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

"Dotyczyć to będzie osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2. Chodzi także o osoby, które mają pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" - podkreślono.

Jednocześnie podano, że weryfikacja tożsamości w zakładach pracy odbywać się będzie przez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19.

"Chodzi tu przede wszystkim o unijne cyfrowe zaświadczenie covid albo uproszczony certyfikat wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą. Będzie można dokonać tego za pomocą nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia" - wyjaśniono.

Rząd zaznaczył także, że przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby mające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegały ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie wskazał, że "uzasadnienie poselskiego projektu ustawy powinno zostać uzupełnione o przepis wskazujący, że źródłem finasowania przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z zakupem i umożliwieniem wykorzystania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 (ok. 1 mld zł rocznie) będą pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".