Ast: prezydencki projekt noweli o SN powinien być projektem wiodącym

Projekt zmian w ustawie o SN autorstwa prezydenta powinien być projektem wiodącym w pracach parlamentarnych - powiedział poseł PiS Marek Ast. Zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu dwóch projektów, złożonych przez Lewicę oraz wspólnie przez KO i Lewicę.

Sejm rozpoczął w czwartek prace nad pięcioma projektami ustaw zakładającymi m.in. likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Są to: projekt prezydenta Andrzeja Dudy, projekt PiS, projekt Solidarnej Polski, projekt autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia złożony w Sejmie wspólnie przez Lewicę i KO oraz projekt Lewicy.

Podczas debaty Ast poinformował, że w przekonaniu klubu PiS projekt autorstwa prezydenta powinien być projektem wiodącym.

"Będziemy oczekiwali jednego, aby ten punkt, który został przetransponowany z uzasadnienia orzeczenia TSUE, mówiący o tym, że sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności za treść wydawanych przez siebie orzeczeń, znalazł się w ostatecznym kształcie ustawy" - mówił poseł PiS.

"To właśnie po to, aby rozwiać wątpliwości, aby wszystkie konfabulacje, fałszywe zarzuty o tym, jakoby w Polsce sędziowie są ścigani za treść wydanych orzeczeń zostały rozwiane. Żeby nikt w Polsce tego rodzaju fałszywych doniesień do instytucji europejskich nie składał" - dodał.

Ast podkreślił, że projekt Solidarnej Polski jest "elementem szerszej całości", projektem najszerszym, zakładającym zupełną zmianę funkcjonowania Sądu Najwyższego i dlatego - mówił - powinien być rozpatrywany "w szerszej perspektywie czasowej".

"Ten projekt jest elementem szerszej całości. Minister sprawiedliwości, zapowiadając kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości, ten projekt widział w kontekście szerszych zmian ustrojowych, również w sądownictwie powszechnym. Natomiast w wysokiej izbie projektu dotyczącego zmian w sądownictwie powszechnym jeszcze nie ma" - wskazywał.

Poseł PiS krytykował projekt złożony przez KO i Lewicy, który - w jego ocenie - zawiera rozwiązania sprzeczne z polską konstytucją, m.in. dotyczące unieważnienia wyroków zapadłych z udziałem sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek KRS. "Będę składał w imieniu klubu PiS wniosek o odrzucenie tego projektu" - zapowiedział Ast.

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu - poinformował poseł PiS - zostanie złożony również w sprawie projektu Lewicy.