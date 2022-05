Ast: w przyszły czwartek sejmowa komisji sprawiedliwości wznowi prace nad zmianami przepisów dot. SN

W przyszły czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości wznowi prace nad projektem zmian przepisów dotyczących Sądu Najwyższego - przekazał PAP szef tej komisji, poseł PiS Marek Ast. Omówienie sprawozdania komisji wstępnie wyznaczono na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Komisja omawia poszczególne punkty prezydenckiego projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Na razie komisja jest przy 20. punkcie spośród blisko 80 zmian przepisów, które zawiera ten projekt. Podczas ostatniego posiedzenia w ubiegłą środę komisja nie poparła dwóch pakietów poprawek złożonych przez Solidarną Polskę. Posłowie SP złożyli jednak kolejny pakiet poprawek. "My mamy swoje poprawki, też je będziemy składać" - zapowiedział wtedy w rozmowie z dziennikarzami Ast.

Przewodniczący komisji poinformował PAP, że prace zostaną wznowione w przyszły czwartek w godzinach południowych. "Około godz. 12-13 wznowimy prace komisji, aby posłowie mogli dojechać na to posiedzenie i pewnie do godzin wieczornych będziemy pracować" - zapowiedział.

Na pytanie, czy będzie to ostatnie posiedzenie komisji i projekt ten zostanie przyjęty na posiedzeniu Sejmu planowanym pod koniec maja, poseł PiS odparł, że jeżeli w czwartek nie uda się zakończyć prac, to jest jeszcze trochę czasu do najbliższego posiedzenia Sejmu na ponowne zebranie się komisji.

"Ale może uda się skończyć prace w czwartek. Wszystko zależy od stanowiska, a one będą w miarę zbliżone, jeżeli chodzi o ministerstwo sprawiedliwości i pana prezydenta, chyba tam idzie to wszystko w dobrym kierunku, więc może się uda" - zaznaczył Ast.

Kolejne posiedzenie Sejmu wyznaczone jest na 25 i 26 maja br. W planie na to posiedzenie zamieszczonym na stronie sejmowej znajduje się już informacja, że porządek obrad może zostać uzupełniony o sprawozdanie komisji sprawiedliwości dotyczące projektu o SN.

W ocenie Asta wówczas ewentualne ostatnie posiedzenie komisji dotyczące tego projektu odbyłoby się w kolejnym tygodniu przed posiedzeniem Sejmu.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez polski rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył w piątek, że w środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. "Zarówno zespół ze strony polskiej, jaki i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą KE, doszły do porozumienia w zakresie treści +kamieni milowych+. Te zaaprobowane przez obie strony treści +kamieni milowych+ zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej, formalnej akceptacji przez KE" - oświadczył.

Jak ocenił, to bardzo dobra wiadomość oznaczająca, że "w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO".

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.