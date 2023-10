Atak Hamasu na Izrael. Dziesiątki zabitych, setki rannych. "To wojna"

W sobotę rano bojownicy Hamasu zaatakowali miejscowości w południowym Izraelu, m.in. Tel Awiw. Atak poprzedził zmasowany ostrzał rakietowy. Rośnie bilans zabitych i rannych. - Jesteśmy w stanie wojny - powiedział premier Izreala Benjamin Netanjahu. Hamas wziął zakładników.

Dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło w sobotę rano rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi.

- Jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy - oznajmił w sobotę premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył w sobotę, po rozpoczęciu przez Hamas ataku na Izrael, że Palestyńczycy mają prawo bronić się przed „terrorem osadników i wojsk okupacyjnych”.

Izraelskie ministerstwo zdrowia, cytowane przez Times of Israel poinformowało, że 545 osób przyjęto do szpitali od początku sobotniego ataku Hamasu na Izrael. Wiadomo, już także ze źródeł oficjalnych, o co najmniej 22 zabitych. Bilans ofiar najprawdopodobniej wzrośnie.

Ze Strefy Gazy wystrzelono dziesiątki rakiet w kierunku Izraela. Syreny alarmowe było słychać m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie.

Wezwało także zbrojne grupy w Libanie, aby przyłączyły się do walki.

Izraelska armia poinformowała o przedostaniu się na terytorium Izraela "nieokreślonej liczby" bojowników palestyńskich.

Wiadomo, już także ze źródeł oficjalnych, o co najmniej 22 zabitych. Bilans ofiar najprawdopodobniej wzrośnie.

Przeniknięcia sił palestyńskich na terytorium Izraela

"Palestyńskie ugrupowanie Hamas rozpoczęło "wojnę przeciwko Państwu Izrael" – oznajmił izraelski minister obrony Joaw Galant.

"Hamas popełnił dziś rano poważny błąd rozpoczynając wojnę przeciwko Państwu Izrael (...), izraelscy żołnierze walczą z wrogiem w każdym miejscu" - podkreślił Galant.

Rzecznik resortu obrony Izraela poinformował, że minister wyraził zgodę na powołanie rezerwistów.

Poinformował także, że Palestyńczycy wystrzelili w sobotę ze Stefy Gazy na Izrael 2,5 tysiąca rakiet.

Rzecznik izraelskiej armii poinformował, że w sobotę doszło do przeniknięcia sił palestyńskich na terytorium Izraela z morza, lądu i powietrza - wykorzystując w tym celu paralotnie.

Przedstawiciel wojska przekazał, że trwają naloty na Gazę. Walki toczą się na przejściu granicznym ze Strefą Gazy Erez oraz w bazie wojskowej Zikim. Zapowiedział powołanie "tysięcy" rezerwistów do armii.

Agencja Reutera, powołując się na świadków, poinformowała o dźwiękach eksplozji w Strefie Gazy i w mieście Gaza. Izraelskie media piszą o walkach między palestyńskimi bojownikami i siłami bezpieczeństwa na południu kraju.

To największy atak Hamasu na Izrael od lat.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej: Palestyńczycy mają prawo się bronić

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył w sobotę, po rozpoczęciu przez Hamas ataku na Izrael, że Palestyńczycy mają prawo bronić się przed „terrorem osadników i wojsk okupacyjnych”. Jego słowa przytacza Reuters, cytując palestyńską agencję WAFA.

Abbas wypowiedział się w ten sposób podczas spotkania kryzysowego z głównymi urzędnikami Autonomii Palestyńskiej w Ramallah.

Premier Netanjahu: jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy

- Jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy - oznajmił w sobotę premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział w oświadczeniu wideo. W wyniku ataków Hamasu zginęło do tej pory co najmniej sześć osób.

"Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. I wygramy ją" - powiedział Netanjahu, cytowany przez Times of Israel. Serwis zaznacza, że jest to pierwsze publiczne oświadczenie premiera od rozpoczęcia przed ponad pięcioma godzinami ataków na Izrael przez Hamas.

Mieszkańcy regionu przy Strefie Gazy, skąd w sobotę zaatakowano Izrael, proszą o pomoc i informują, że terroryści otwierają ogień w miastach na południu kraju - pisze Times of Israel. Pojawiają się doniesienia o wzięciu przez Hamas zakładników w izraelskich miastach.

Palestyńscy bojownicy wzięli izraelskich zakładników

"Strzelają w nasz dom, próbują wywarzyć drzwi schronu" - relacjonuje mieszkanka kibucu Sufa. Kobieta przekazała, że jej mąż wraz z innymi uzbrojonymi mężczyznami walczą na ulicach i nie mają wsparcia ze strony armii. "Proszę, przyślijcie pomoc" - błaga kobieta.

Mieszkańcy regionów w pobliżu Strefy Gazy informują o bezprecedensowych walkach.

Palestyńscy bojownicy wzięli izraelskich zakładników w mieście Ofakim na południu kraju - podaje izraelska telewizja 13 TV. Niektóre domy w pobliżu granicy płoną.

Mieszkanka kibucu Be'eri powiedziała mediom, że jej ojca porwali bojownicy Hamasu i wywieźli do Strefy Gazy - pisze Times of Israel. "Napisał mi, że weszli do domu. Powiedział, że go zabierają. Widziałam jego zdjęcia w Gazie" - relacjonowała.

- Hamas publikuje w sieciach społecznościowych nagrania, które mają przedstawiać porwanych izraelskich cywilów wywożonych do Strefy Gazy – pisze agencja Reutera.

Bojownicy Hamasu publikują w sieci również nagrania, na których widać ciała zabitych żołnierzy izraelskich, wywożone do Gazy, a także uzbrojonych bojowników na ulicach izraelskiego miasta.

Według palestyńskich mediów bojownicy wywożą do Strefy Gazy porwanych zakładników.

O nagraniach, na których widać żołnierzy i cywilów pojmanych przez bojowników, pisze również Times of Israel.

- W związku z atakiem ze Strefy Gazy w niedzielę zamknięte będą szkoły w południowej i środkowej części Izraela - ogłosiły izraelskie siły zbrojne. W domach zostanie milion dzieci. Ograniczono również dopuszczalną wielkość zgromadzeń: do 10 osób na zewnątrz i 50 w budynkach.

Przedsiębiorstwa mogą być otwarte w niedzielę, tylko jeśli mają gotowy dostęp do schronów - poinformowała armia.

Restrykcje mają obowiązywać do godz. 18 w niedzielę, ale najpewniej zostaną przedłużone z uwagi na walki.